حمد الله ورونالدو .. قصة صداع مستمر في رأس إدارة النصر!

هي علاقة أشبه بعقود الزواج، وليست مجرد عقد لاعب مع نادٍ رياضي..

Shahid

هناك صفقات لا تكون فقط علاقة لاعب بناديه وحصص تدريبية ومباريات وتحليلات فنية وطبية وما شابه من أمور رياضية، إنما هي أشبه بعقود الزواج، فهو ليس علاقة بشخص واحد فقط، إنما هو ارتباط بعائلة كاملة..

احتفالات قائمة منذ الأول من يناير الجاري في أرجاء نادي النصر السعودي، وفي أرجاع السعودية والوطن العربي بشكل عام، بعد إتمام صفقة عالمية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد أصبحنا نعيش الحلم.

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يقولون إنه من السخافة أن تكون عاقلًا أوقات الاحتفالات، والأسخف أن تبحث عما يعكر مزاج من حولك خلال أفراحهم، لكن أحيانًا الواقع يفرض عليك أن تنظر للحقيقة بعيدًا عن التجمل..

أتذكر قبل عام واحد لم يكن جمهور العالمي قادرًا على مجاراة تتابع التصريحات الصادمة من عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق واتحاد جدة الحالي، وليس شقيقه فقط، إنما كذلك من قِبَل من أدعى أنه ابن شقيقته "أيمن"، الطفل الذي لم يبلغ بعد، لكنه كان قادرًا على أن يجعل الجمهور يستشيط غضبًا بـ"ستوري" ساخرة من الفريق وإدارته، لكنه كان متخصصًا في استفزاز الاتحاديين.

حاليًا النصر قد يكرر الصداع نفسه مع رونالدو، الذي تهب شقيقتيه كاتيا وإلما أفيرو ومن خلفهما والدته دولوريس أفيرو، وانضمت لهم مؤخرًا صديقته جورجينا رودريجيز، وإن كانت أقلهن حدة.

ربما هذا الوضع طبيعيًا في الدوريات الأوروبية من قبل عائلات بعض اللاعبين، لكن في وطننا العربي عندما تهب زوجة لاعب أو شقيقه أو أي من أفراد عائلته، للدفاع عنه في مشكلة كروية، لا تتقبل الجماهير هذا الوضع، وتحتشد للسخرية من المتحدث والدفاع عن ناديها، مهما كان.

لكن وإن كان شقيق حمد الله خرج للكشف عن مشكلاته مع النصر بعد تعرضه لغرامات مالية بصورة متكررة، ودخوله في خلافات مع بعض إداريي النادي، فإن استبعاد رونالدو من مباراة واحدة فقط كفيلًا لتعرض من استبعده للانتقادات والهجوم الحاد من قبل شقيقاته على المدرب المُستبعِد له، أو ربما إلغاء هدف له، يجعل طاقم التحكيم في مرمى نيران إلما وكاتيا.

بالفعل شقيقة رونالدو "إلما" لم تنتظر الكثير للصدام مع الجمهور السعودي، إذ أنها علقت على تقرير تحدث عن حياتها إذا انتقلت للعيش في المملكة، قبل انتقال رونالدو للنصر، فكتبت: "حكاية نهاية العام!".

لكن كاتيا كان لها رأي آخر، إذ أنها دعمت انتقاله لنادي السعودي، فكتبت: "أنت فخر حياتي، ستصنع التاريخ مرة أخرى".

هذه المعركة بين إحداهن الداعمة والأخرى الرافضة للصفقة، ستجعلنا نعيش صراع خاص خارج الملعب، مع اثنتين لا يمر أي موقف لشقيقهما مرور الكرام، صراع ربما بجديد من نوعه على الدوري السعودي، ننتظر تفاصيله مع مرور الوقت وتستمر أحداثه لمدة عامين ونصف مقبلين، حال إتمام الدون فترة التعاقد كاملة!

Shahid