شقيق حمدالله يُثير الجدل بتعليق "غريب" عن حسين عبد الغني

حسين عبد الغني يُثير قلق عبد الرحيم حمدالله

أثار عبد الرحيم حمدالله أخ عبد الرزاق حمدالله الجدل بنشره صورة وتعليق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أشار خلاله إلى تخوفه من حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في نادي النصر السعودي.

عبد الرحيم اعتاد التدخل في عدة مواقف للدفاع ومساندة أخيه، ويبدو أنه قرر التدخل اليوم بعد الكشف عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم المغربي مع النادي السعودي.

حمدالله نشر صورة لحسين عبد الغني وكتب معلقًا "لست واثقًا مما يُخطط له حسين عبد الغني".

واختلف الجمهور في تحليل ما كتبه حمدالله لكن الأغلب اتفق على أنه يتعلق بتجديد عقد أخيه، خاصة في ظل الحديث عن رغبة الإدارة النصراوية في التريث حتى نهاية الموسم لإعادة تقييم اللاعب فنيًا ومدى حاجة الفريق لاستمراره الموسم القادم من عدمه.

يُشار إلى أن حمدالله الذي تُوج هدافًا للدوري السعودي مرتين مرتبط بعقد مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الماضي، وقد ارتبط خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بالانتقال إلى الاتحاد بعد تعاقده العالمي مع فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا لكنه بقي في النهاية في الرياض.