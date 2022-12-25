الإساءة للسعودية بسبب انتقال كريستيانو؟ شقيقة رونالدو ترد

رونالدو قريب من التواجد بالدوري السعودي

Shahid

نشرت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة لمقال من صحيفة "Correio da Madeira" وعلقت على هذا التقرير وكتبت عليه: "حكاية نهاية العام".

البعض اعتقد أن التقرير كان يناقش حقيقة انتقال صاروخ ماديرا إلى الدوري السعودي، أو الحديث عما يمكن لرونالدو فعله في الأيام المقبلة.

لكن صفحة "كورة النصر" عبر تويتر غردت عن حقيقة هذا المقال، وعن السبب الذي دفع شقيقة رونالدو للسخرية من تقرير الصحيفة.

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وجاء في التغريدة: "المقال الذي تضحك عليه شقيقة رونالدو ليس عن أخبار انتقاله الى #النصر انما هو مقال يسيء لـ شقيقات رونالدو وعن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية".

يُذكر أن نادي النصر قدم لرونالدو عرضًا مغريًا، وصل إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف، حيث تشير جميع المؤشرات إلى أن النجم البرتغالي اقترب من التوقيع على عقود انضمامه للفريق الأصفر.

Shahid