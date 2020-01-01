عبدالإله مؤمنة أول المرشحين لخلافة الصائغ في رئاسة الأهلي

هدفنا دائمًا هو خدمة الأهلي؛ لأن هذا كيان كبير يحتاج منا مزيدًا من الدعم والاهتمام

قالت تقارير صحفية سعودية أن عبدالإله مؤمنة يُجهز ملف ترشحه الانتخابي كأول المترشحين لرئاسة إدارة نادي الأهلي، لخلافة أحمد الصائغ الذي تم إسقاط عضويته.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أسقطت عضوية الصائغ، بعد إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى اتحاد كرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

وأعلن مؤمنة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن تقدمه اليوم السبت بأوراق ترشحه لرئاسة الأهلي، بعد إعفاء أحمد الصائغ من رئاسة الراقي بقرار من الهيئة العامة للرياضة.

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ويحظى ملف مؤمنة الذي يسعى في الساعات المقبلة إلى تشكيل أعضاء إدارته بدعم من الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي.

وفي تصريحاته لـ برنامج “الدوري مع وليد” قال : بداية ترشحي لرئاسة الأهلي ليس عملية انتحارية، وأعلم تمامًا الظروف العصيبة التي يمر بها الفريق حاليًّا خاصة من ناحية الالتزامات المالية، ولكن ترشحي لرئاسة الأهلي جاء حبًّا في الكيان ومن أجل إنقاذ النادي.

وأضاف مؤمنة: الأهلي بحاجة لدعم كل محبيه وتحدثت مع الأمير منصور بن مشعل والأهلي يحتاج للدعم ماليًّا؛ لأن خزينة النادي الحالية لا تسمح له بالمنافسة على الأربع بطولات التي يُشارك فيها.

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وأنهى مؤمنة: هدفنا دائمًا هو خدمة الأهلي؛ لأن هذا كيان كبير يحتاج منا مزيدًا من الدعم والاهتمام، وطارق كيال لن يكون معي خلال المرحلة القادمة.