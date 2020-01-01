جروس يُجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام العدالة

تشهد القائمة تواجد الثلاثي الأولمبي عبد الباسط هندي وعبد الرحمن غريب وعبد الله حسون

قالت تقارير صحفية مُقربة من النادي الأهلي استقرار المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق على إجراء عددًا من التغييرات على قائمة اللاعبين الأساسيين الذي سيدخل بهم في مواجهة فريق العدالة.

ويلتقي الراقي مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مواجهات الجولة الـ16 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن تشهد القائمة مشاركة اللاعب نوح الموسى في مركز خط الوسط لتعويض غياب زميله اللاعب جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي الذي سيغيب عن اللقاء للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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كما من المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق مشاركة محمد الربيعي حارس المرمى الشاب والعائد من المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي نجح في بلوغ أولمبياد طوكيو 2020.

وتبقى المفاضلة حاليًا على هذا المركز بينه وبين باسم العطا الله لتعويض غياب زميلهم ياسر المسيليم حارس المرمى المخضرم بعد تعرضه لوعكة صحية غيبته عن المشاركة في التدريبات الماضية.

كما تشهد القائمة تواجد الثلاثي الأولمبي عبد الباسط هندي وعبد الرحمن غريب وعبد الله حسون في البعثة التي غادرت إلى الأحساء أمس الجمعة.

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ويدخل الأهلي المباراة بالعديد من الغيابات المؤثرة على رأسها الثنائي عمر السومة مهاجم الفريق بالإضافة للاعب عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.