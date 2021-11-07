طرد في الدوري البرازيلي بسبب ظهور تابوت في أرض الملعب!

شهدت مباراة إنترناسيونال ضد جريميو في الدوري البرازيلي أحداثًا مؤسفة، انتهت بطرد لاعب من كل فريق.

وفي قمة الجولة الثلاثين من الدوري البرازيلي، بين الغريمين إنترناسيونال وجريميو، حقق الأول الفوز بهدف نظيف، لتصبح مهمة الأخير في البقاء ضمن الدرجة الأولى معقدة للغاية.

وسجل إنترناسيونال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق تايسون، ليشعل الأجواء في ملعب المباراة.

ومع نهاية المباراة، واقتراب جريميو أكثر من الهبوط، قام لاعبو إنترناسيونال بقيادة باتريك برفع توابيت كرتونية حصلوا عليها من جماهير فريقهم.

لاعبو إنترناسيونال رفعوا التوابيت في وجه جماهير جريميو، مما أثار حفيظة لاعبي الأخير، ليشتبكوا مع أصحاب الأرض.

حكم المباراة، ورغم إطلاق صافرة النهاية، قرر طرد باتريك من جانب إنترناسيونال، وبرونو كورتيز لاعب جريميو.

Following Internacional’s 1-0 win over bitter rivals Gremio, Inter player Patrick held up two cardboard cutouts of a casket to their fans mocking Gremio due to them being very close to being relegated from the Brasilerão. The result? Patrick gets sent off. pic.twitter.com/EeQBYJTZiE — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) November 7, 2021

يذكر أن جريميو يحتل المركز 19 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 26 نقطة، مع تبقي ثماني جولات على النهاية، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن المركز 16 آخر مراكز ضمان البقاء، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وتهبط الأندية الأربعة من المراكز 17 وحتى 20 إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وهو ما يجعل مهمة جريميو في البقاء معقدة للغاية في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا

​