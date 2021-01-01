ضربة قوية ليوفنتوس.. إصابة ديبالا ومكيني وخروجهما من مباراة ساسوولو!

أزمة ستظهر حتمًا..

تلقى يوفنتوس ضربة قوية بعدما خرج الثنائي ويستون مكيني وباولو ديبالا من مباراة ساسوولو للإصابة.

ويلتقي في هذه الأثناء البيانكونيري مع ساسوولو بملعب أليانز ستاديوم، ولا يزال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سيد الموقف بينهما.

الدقيقة 19 شهدت النبأ الأول السيئ، حيث خرج بعد 19 دقيقة من انطلاق المباراة وهو يتألم وحلّ محله آرون رامسي.

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ومع نهاية الشوط الأول وانطلاق الشوط الثاني، لحق ديبالا بالدولي الأمريكي وخرج من الملعب للإصابة أيضًا، مع نزول كولوسفيسكي في محله.

مكيني على وجه التحديد سيكون ضربة قوية إن غاب لمدة طويلة، إذ أظهر صاحب الـ22 عامًا مستويات مذهلة في الآونة الأخيرة أبرزها أمام ميلان الجولة الماضية.

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يوفنتوس يحتاج إلى كل نجومه حاليًا من أجل العودة للتنافس على الدوري الإيطالي، حيث يحتل المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة وبفارق 7 نقاط ومباراة أقل عن المتصدر ميلان.

يذكر أن يوفنتوس سيبدأ مشواره في كأس إيطاليا هذا الأسبوع ضد جنوى في تورينو، فيما سيلتقي فريق السيدة العجوز مع بورتو بمنتصف فبراير في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.