صور مسربة تكشف مدى اقتراب نيمار من ريال مدريد !

أصبح النجم البرازيلي نيمار، أحد أهم اللاعبين في برشلونة السنوات الماضية، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه كان قريبًا من الانتقال لغريمه التقليدي ريال مدريد.

نجم باريس سان جيرمان الحالي، سبق أن خضع للاختبار وزار ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2006، قبل 3 سنوات من ظهوره الأول مع سانتوس.

وجاء ذلك وفقًا لبعض الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي كشفت مدى اقتراب اللاعب من العملاق الإسباني.

كيف كان نيمار قريبًا من ريال مدريد؟

المهاجم البرازيلي وقع لصالح برشلونة في عام 2013 مقابل 71 مليون جنيه استرليني، لكن الصور المسربة كشفت قصة مختلفة تمامًا.

وشهدت الصور ظهور اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 13 سنة وقتها، وهو يقف بجوار والده في ملعب سانتياجو برنابيو.

وظهر في صورة أخرى وهو يقف في غرفة خلع الملابس، وصورة وهو يرتدي قميص الفريق بالإضافة لاستمارة الاختبار الذي خضع له بالنادي.

Pictures reveal how close Neymar came to joining Real Madrid as a 13-year-old https://t.co/xpULzNX5Gp — MailOnline Sport (@MailSport) January 25, 2022

وأوضحت "ديلي ميل" أن ريال عرض على نيمار عقدًا طويل الأجل بعد الاختبار، لكن انتهى به الحال في النهاية بنادي سانتوس البرازيلي، والذي منح عائلته شقة بجوار ملعب التدريب.

لماذا فشلت الصفقة؟

أكدت الصحيفة البريطانية، أن النادي البرازيلي نجح في إقناع والد نيمار الذي يدير أعماله، بأن البقاء في بلاده بتلك الفترة هو الخيار الأفضل لتطوير موهبته.

ويأتي ذلك رغم تقدم المفاوضات مع ريال مدريد، وإمكانية تسجيله مع فريق الشباب الذي كان يضم بابلو سارابيا ودانييل كارباخال.

ولكن انتهت الأمور في النهاية بانضمام اللاعب إلى سانتوس، ليرحل بعدها لكتابة التاريخ مع برشلونة، قبل الانتقال إلى باريس في 2017.

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