صفقة تحل أزمتين.. إنتر يتحرك للتعاقد مع جوردي ألبا

يحتفظ جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني بقيمته في سوق الانتقالات، وهو ما يفسر اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جوردي ألبا، خريج أكاديمية "لا ماسيا" والذي خرج منها في عام 2005، قبل عودة مظفرة في 2012 إلى الفريق الأول بعد فترة التألق في فالنسيا، حقق العديد من الألقاب مع النادي الكتالوني، وكان أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي إنتر الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات جوردي ألبا، لتدعيم الجانب الدفاعي الأيسر في تشكيلته.

ويقوم بطل الدوري الإيطالي بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض الذي سيقدمه إلى برشلونة، نظرًا لأنه لا يمر بأفضل لحظاته الاقتصادية ويجب عليه ضبط ميزانيته، وسيعتمد على إمكانية أن يتضمن العرض لاعبين يثيرون اهتمام برشلونة.

وأشارت الصحيفة المقربة من أروقة نادي برشلونة، أن إنتر تواصل بالفعل مع إدارة النادي الكتالوني من أجل معرفة رأيها في الصفقة وإمكانية إتمامها.

لماذا يتحرك إنتر للتعاقد مع جوردي ألبا؟

يواجه إنتر مشكلة خطيرة في الجانب الأيسر، ويرى في ألبا حلًا مثاليًا لأزمته، بالنظر إلى أن بطل الدوري الإيطالي يريد أن تكون مشاركته القادمة في دوري أبطال أوروبا أقوى ما يمكن والمنافسة حتى مراحل متقدمة من المسابقة.

ويمتلك إنتر لاعبًا واحدًا فقط في مركز الظهير الأيسر، وهو الصربي ألكسندر كولاروف (35 عامًا)، وذلك بعد رحيل لاعب مخضرم آخر هو الإنجليزي آشلي يونج إلى أستون فيلا مع نهاية عقده مع "النيراتزروي".

وحاول إنتر في الصيف الماضي التوقيع مع جونيور فيربو من برشلونة، والذي كان يمكن أن ينتقل إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن عملة تعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن فشلت الصفقة بالكامل من الجانبين.

وبعد تلك المحاولة التي لم تكتمل، ومع استمرار رغبة إنتر بالحصول على لاعب رفيع المستوى في الجانب الأيسر، وضع النادي اللومباردي جوردي ألبا كأفضل خيار ممكن، حيث يمتلك جودة أثبتها مرارًا وتكرارًا، وتجربة مميزة ورفيعة المستوى مع برشلونة.

ما هو وضع جوردي ألبا الحالي مع برشلونة؟

يمتلك جوردي ألبا عقدًا مع برشلونة حتى عام 2024، وهو لاعب أساسي في خطط رونالد كومان مدرب النادي الكتالوني، بسجل مشاركات مميز للغاية.

لكن كما أوضح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، فإن هناك محاولات لتغيير شامل في قائمة الفريق، وباستثناء القائد ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والتعاقدات الجديدة، لا يوجد لاعب متأكد بنسبة 100% من استمراريته.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح لابورتا أن الجدوى الاقتصادية للنادي تنطوي حتمًا على إجراء تخفيض إلزامي للرواتب، وهو أمر حتى ميسي قد يخضع له عند تجديد عقده، ولن يحصل على نفس راتبه الحالي.

ولا يخفى على برشلونة أنه يجب تعديل الرواتب، إما بخفضها أو تأجيل دفعها، وفي الواقع قال لابورتا نفسه في تصريحات سابقة: "إننا نتحدث مع اللاعبين ووكلائهم وكلهم مصممون على المساعدة، على الرغم من اعتقادي أنهم استغلوا موقفًا معينًا قبل عدة مواسم، الآن لا أستطيع أن أقول لماذا تم رفع الرواتب، لكنها تمثل الآن 110% من الدخل المتوقع"، مضيفًا "اللاعبون الذين يحصلون على أعلى رواتب في وضع يمكنهم فيه المساعدة".

ومن جانبه، ورغم كثرة اللاعبين المخضرمين في صفوفه، فإن إنتر قرر محاولة التعاقد مع جوردي ألبا، الذي كانت فكرته دائمًا الاعتزال في برشلونة.

وسينتظر إنتر ليعرف موقف جوردي ألبا النهائي مع برشلونة، وإذا لم يتلق اقتراحًا جيدًا في تعديل راتبه، فإن "النيراتزوري" يمتلك ورقة النظام الضريبي السخي جدًا في شمال إيطاليا، حيث يدفع اللاعبون الأجانب 30% فقط من قيمة دخلهم.

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