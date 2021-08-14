صراع مبكر على لقب الهداف.. بنزيما يؤمن أول 3 نقاط لريال مدريد في الليجا

ريال مدريد يدشن بدايته في الدوري الإسباني بثلاث نقاط من ألافيس..

قاد الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، فريقه للفوز اليوم السبت على مضيفهم ديبورتيفو ألافيس 4-1 على ملعب مينديزوروتزا في أولى جولات دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا".

وشهد تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي ظهور دافيد ألابا مدافع ريال مدريد في أولى مبارياته الرسمية بقميص الفريق الميرينجي.

شوط أول دون خطورة

لم يشهد الشوط الأول خطورة تذكر؛ ريال مدريد تسديداته كلها كانت من خارج منطقة الجزاء، وفشل لاعبوه في اختراق دفاعات أصحاب الأرض.

بادر فريق ألافيس على استحياء لكن اللعب انحصر في منتصف الملعب دون خطورة.

سدد إيدين هازارد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 لكنها لم تشكل خطورة ومرت بعيدة، تبعتها كرة من خارج المنطقة لجاريث بيل لم تشكل خطورة أيضًا.

بعد مرور نصف ساعة كانت الهجمات أخطر قليلًا فتسديدة من كريم بنزيما تبعها كرة لألاففيس لمست يد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد لكنها لمسة غير متعمدة فمهاجم الفريق صاحب الأرض سددها برأسه في يد مدافع الريال.

5 أهداف في شوط

الشوط الثاني بدأه ريال مدريد بشكل مغاير؛ بعد 3 دقائق من البداية افتتح هداف الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، أهدافه وأهداف فريقه هذا الموسم بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء.

وعزز ناتشو مدافع ريال مدريد تقدم فريقه في الدقيقة 56 من متابعته لكرة داخل منطقة الست ياردات.

وواصل ريال مدريد ضغطه بكرة لكريم بنزيما أنقذها حارس ألافيس، باشيكو، لترتد بكرة خطيرة لأصحاب الأرض أمسكها تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، الذي لعب اليوم مباراته رقم 100 بقميص ريال مدريد في الليجا.

وسجل كريم هدفًا ثانٍ له وثالث لفريقه في الدقيقة 62، بتسجيله على مرتين بعد استقباله عرضية من فالفيردي.

سرعة المباراة أسفرت عن ركلة جزاء لديبورتيفو بعد دقيقة من هدف كريم عقب عرقلة كورتوا لمهاجم ألافيس، جون جويديتي، الذي نزل بديلًا قبلها بدقائق.

وتمكن جوسيلو من تسديد الركلة بنجاح، في الدقيقة 65، محرزًا هدف فريقه الأول وهو الهدف رقم 85 في شباك كورتوا مع ريال مدريد بالليجا.

هدف جوسيلو هو الهدف السادس له في سبع مباريات لعبها ضد ريال مدريد.

6 - Alavés’s Joselu has scored six goals in seven LaLiga games against Real Madrid - only Luis Suárez (7 goals in 10 games) has scored more than him against Real Madrid since January 2016 in the competition. Favourite. pic.twitter.com/YOHKh4L0Xu — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2021

وواصل لاعبو الفريقين المحاولات لهز الشباك حتى نجح البديل فينسيوس جونيور في تسجيل هدف فريقه الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع؛ ليفوز ريال مدريد 4-1 ويحصد بهم أول 3 نقاط في الموسم الجديد.

اقرأ أيضًا:

ريال مدريد وألافيس: مباشر لحظة بلحظة

مفاجأة .. ريال مدريد درس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي !

أخبار ريال مدريد: محاولة أخيرة لضم مبابي وتفاصيل إصابة مارسيلو