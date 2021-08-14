مفاجأة .. ريال مدريد درس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي !

النادي الإسباني يكشف الحقيقة في بيان رسمي

يبدو أن العلاقة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني وصلت إلى طريق مسدود، مما دفع النادي للتفكير في ترك المسابقة والذهاب إلى الدوري الإنجليزي بشكل كامل.

الكرة الإسبانية شهدت العديد من الأزمات على مدار الأشهر الماضية، بسبب أزمة ليونيل ميسي مع برشلونة، والسوبرليج وأموال صندوق شركة CVC.

وهو الأمر الذي تسبب في حرب علنية بين رابطة الليجا ورئيسها خافيير تيباس من ناحية، وكبار المسابقة ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة من ناحية أخرى.

تقارير صحفية كشفت عن محاولة لرحيل النادي عن البطولة، ولكن النادي الإسباني رد في بيان رسمي على هذه المعلومات.

كيف درس ريال مدريد الذهاب إلى الدوري الإنجليزي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت في أنباء صادمة، عن دراسة ريال منذ أسابيع إمكانية ترك المسابقة، وفقًا لشعور رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالضيق من طريقة إدارة تيباس للأمور في الدوري الإسباني.

وأوضحت أن إدارة ريال درست بالفعل الإجراءات المطلوبة للمشاركة في دوري آخر قوي مثل الدوري الإنجليزي، للمنافسة هناك مع كبار المسابقة.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل أيضًا تم دراسة خيارات الانتقال إلى الدوري الإيطالي أو الألماني أيضًا.

لماذا يريد ريال مغادرة الدوري الإسباني؟

المعارضة الصريحة لتيباس لمشروع السوبرليج تسببت في توتر العلاقة بينه وريال مدريد، حيث كان النادي من أكبر المؤسسين للمقترح مع برشلونة ويوفنتوس.

الاتفاقية الأخيرة كذلك من صندوق الاستثمار "CVC" تسببت في زيادة التوتر، بسبب الأضرار الذي يراها بيريز من وراء هذه الاتفاقية التي تسيطر على كمية كبيرة من الأرباح لمدة 50 سنة.

توقيع الاتفاقية بشكل رسمي وعدم الالتفات لاعتراض برشلونة وريال مدريد، جعل بيريز يشعر بسوء المعاملة من تيباس ويقرر الرحيل.

لماذا فشلت محاولة ريال مدريد؟

في البداية الدوري الإنجليزي ظهر كمنافسة مميزة ومناسبة لريال مدريد ويتم إدارتها بشكل جيد، وبها كمية من الأرباح الضخمة والتي تأتي من حقوق البث التليفزيوني.

العائق الأكبر لهذا المقترح هو الـ"BREXIT" أو الخروج السياسي والقانوني والإداري لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

وهو الأمر الذي يؤدي إلى العديد من العقبات على المستوى القانوني، حتى لو وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على قبول ريال مدريد بالمسابقة.

ولذلك فشلت الفكرة في النهاية، ليستقر ريال مدريد في الدوري الإسباني، ويستعد الليلة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى من البطولة.

كيف جاء رد ريال مدريد؟

النادي الإسباني رد في بيان رسمي على تقرير الصحيفة الإسبانية، حيث أكد أنه لم يحاول الانتقال للدوري الإنجليزي في أي وقت من الأوقات.

وقال ريال في بيانه:"بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" حول دراسة إمكانية الانتقال من الليجا إلى الدوري الإسباني نريد توضيح الموقف".

وأضاف:"هذه المعلومات خاطئة تمامًا وعبثية ومستحيلة، وهي تنوي فقط تصدير المزيد من الإزعاج مرة أخرى لنادينا".

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