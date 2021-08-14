ريال مدريد وألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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ديبورتيفو ألافيس × ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يحرز هدف التقدم لريال مدريد، النجم الفرنسي يستلم كرة عرضية من فاسكيز طالت على هازارد ويسددها في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

37' أووووووووووووه ألافيس يهدر أخطر فرص المباراة! عرضية من الجهة اليمنى، الدفاع يشتتها بشكل خاطئ تصل إلى ريوخا الذي يلعبها من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة

36' بيل يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكن باتشيكو يمسك بالكرة بسهولة

35' خطأ على جارسيا لاعب ألافيس بعد عرقلة كريم بنزيما

32' ضربة ركنية لريال مدريد، دفاع ألافيس يشتت الكرة لتصل إلى فالفيردي الذي سددها ولكنها عالية جدًا جدًا عن مرمى باتشيكو

31' محاولة من بنزيما من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

30' مرور نصف ساعة على بداية المباراة ولازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين

26' سقوط مينديز على أرض الملعب بعد التحام بينه وبين فاسكيز

20' تسديدة أخرى قوووووية من بيل ولكنها تمر بجوار القائنم الأيمن بقليل

20' محاولة من بيل من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدة الويلزي بعيدة عن مرمى باتشيكو

19' بنزيما يمرر كرة برأسه إلى هازارد الذي يحاول لعب كرة عرضية ولكن دفاع ألافيس يواصل تألقه ويشتت الكرة

17' المباراة لازالت بدون أي فرص حقيقية على المرمى حتى الآن

12' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب ريال مدريد، مع محاولات من ألافيس للاعتماد على المرتدات

9' سقوط خوسيلو على أرض الملعب، بعد التحام بينه وبين ناتشو للفوز بإحدى الكرات العالية

8' مرور 8 دقائق على بداية المباراة، ولازال ريال مدريد يبحث عن هدف مبكر

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ألابا - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز

فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

هازارد - بنزيما - بيل

تشكيل ألافيس:

قرر اللعب خافيير كاييخا بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

باتشيكو

دوارتي - لوجون - لاجوارديا - أجويرجابريا

ريوخا - بونس - بينا - جارسيا

مينديز - خوسيلو

في المقابل، سيحاول ألافيس استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، في مهمة لن تكون سهلة ولكن عودة الجمهور ستمنح الفريق حافزًا إضافيًا افتقده الموسم الماضي.

يسعى الملكي لبداية معنوية جيدة بعد أن رحل عن الفريق كلا من فاران وراموس هذا الصيف، من أجل أن يطمئن جمهوره أن الفريق لازال في جعبته الكثير بقيادة أنشيلوتي، لذلك فالبداية مهمة للغاية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب مينديزوروتزا.