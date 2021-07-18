صراع بين الهلال والنصر والأهلي على أحد نجوم المنتخب الأولمبي

من سيظفر بخدمات هذا اللاعب المميز؟

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك منافسة بين أندية الهلال والنصر والأهلي، على ضم أحد نجوم الدوري السعودي للمحترفين، والمنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وسافرت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى العاصمة اليابانية طوكيو، من أجل المشاركة في الأولمبياد التي ستنطلق خلال الأيام القادمة.

من هو اللاعب الذي يتنافس عليه كبار الدوري السعودي؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن هناك مفاوضات جادة من جانب الهلال والنصر والأهلي، من أجل ضم خليفة الدوسري مدافع نادي القادسية السعودي.

ولكن إدارة القادسية قررت تعليق المفاوضات لحين عودة اللاعب من اليابان، بعد انتهاء مشاركة المنتخب السعودي بالأولمبياد.

ما هو موقف القادسية من العروض المقدمة؟

وعلق علي بن دعرم، المتحدث الرسمي لنادي القادسية على الأمر، حيث قال: "تلقينا عددًا من العروض الرسمية والشفهية، تطلب خدمات خليفة الدوسري، ولكن إدارة النادي علقت الحديث في موضوع اللاعب نهائيًا خلال الوقت الحالي".

وواصل: "إدارة القادسية تريد أن يفرغ خليفة الدوسري من مشاركته مع المنتخب السعودي الأولمبي في مهمته الوطنية بأولمبياد طوكيو، وبعدها سيعرض ملف اللاعب على اللجنة الفنية وإدارة النادي لدراسة العروض المقدمة من كل الجوانب، ومن ثم البت في استمراره مع الفريق، أو قبول العرض الأفضل وبدء التفاوض بشكل رسمي".

متحدث القادسية تابع: "اهتمامنا خلال الوقت الحالي منصب على مساندة المنتخب السعودي في مهمته الأولمبية، وكذلك يهمنا استقرار اللاعب وتركيزه خلال الوقت الحالي".

من سيواجه المنتخب السعودي في الأولمبياد؟

ويقع المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار، وذلك في مواجهات ستكون صعبة للغاية.

سيفتتح المنتخب السعودي مواجهاته بلقاء كوت ديفوار يوم الخميس المقبل في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ثم سيلعب أمام ألمانيا يوم الأحد في الثانية والنصف ظهرًا، ثم مواجهة البرازيل يوم الأربعاء في الحادية عشر صباحًا.

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