صراع التجديد يشتعل مع ليفربول .. وكيل صلاح في إنجلترا

توجه رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا صباح السبت، من أجل التفاوض مع إدارة "الريدز" على تجديد عقد قائد "الفراعنة".

رامي عباس تواجد في مدرجات ملعب "فيكارج رود" لحضور مباراة واتفورد وليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تسجيل محمد صلاح هدفًا استثنائيًا في فوز "الريدز" بنتيجة 5-0.

وبعد أداء صلاح المثير للإعجاب خلال الموسم الحالي، من المُعتقد أن وكيل أعماله سيواصل التفاوض بشأن عقد جديد، يحصل بموجبه الدولي المصري على 590 ألف يورو أسبوعيًا.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن وكيل صلاح توجه إلى إنجلترا من أجل بدء المحادثات الأولية حول العقد الجديد.

ما هي قيمة عقد صلاح الحالي مع ليفربول؟

عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى 2023، وتسعى إدارة "الريدز" إلى تجديده في أقرب وقت ممكن، حتى لا تخاطر بإمكانية الاضطرار لبيعه في الصيف المقبل.

ويحصل محمد صلاح بموجب عقده الحالي مع ليفربول على 237 ألف يورو أسبوعيًا.

ومع ذلك، يبدو من المرجح أن يحصل صلاح على زيادة هائلة في راتبه، بعد أن أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد مباراة ليفربول أن الدولي المصري في حالة أفضل حاليًا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ما هي رغبة ليفربول بشأن عقد صلاح؟

مايكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول حريص على تمديد عقد صلاح، بعد أن نجح مؤخرًا في تمديد عقود عدد من أهم لاعبي الفريق، على رأسهم فان دايك وأليسون.

موقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن إدارة ليفربول تعمل حاليًا على التقدم بعرض لا يرفض إلى صلاح لإقناعه بالتجديد، لمزيد من التفاصيل: 82 مليون استرليني .. ليفربول يتقدم بالعرض الأول لتجديد عقد صلاح.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن ليفربول يريد تمديد عقد صلاح لعامين قادمين، أي حتى 2025، في صفقة قياسية.

الصفقة التي ذكرتها الصحيفة الإنجليزية تعني أن صلاح سيواصل مسيرته مع ليفربول حتى يبلغ من العمر 33 عامًا، ويمدد مسيرته في ملعب "أنفيلد" إلى ثمان سنوات.

مثل هذه الخطوة ستكون مفيدة لنادي ليفربول، الذي يتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانته خلال السنوات المقبلة.

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