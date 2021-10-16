صفقة مبابي في خطر .. جماهير باريس سان جيرمان تهدد ريال مدريد

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حالة من التفاؤل كانت تسود جماهير ريال حول اقتراب انتهاء صفقة انضمام كيليان مبابي إلى النادي الملكي، غير أن بعض القلق بدأ يتسرب إلى سانتياجو برنابيو في الساعات الماضية.

وكان مبابي قد أعلن في وقت سابق أنه طلب من باريس سان جيرمان السماح له بالرحيل إلى الريال في الصيف الماضي، إلا أن إدارة ناصر الخليفي أصرت على الإبقاء عليه.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ بداية من يناير، والأرجح أنه سينضم إلى الريال الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

لماذا بدأ ريال مدريد في القلق بشأن مبابي؟

منذ بداية الموسم وتعامل جمهور ملعب حديقة الأمراء مع مبابي بصورة فاترة للغاية، وتعرض لصيحات استهجان كثيرة للغاية حتى عندما يسجل.

لكن في مباراة أنجيه يوم الجمعة، استقبلت الجماهير مبابي بصورة جيدة للغاية عكس الفترة الماضية، كما احتفلت معه بهدفه من دون أي هجوم عليه.

تعتقد صحيفة "آس" الإسبانية أن هذه دلالة بصورة أو بأخرى على أن موقف الدولي الفرنسي في التجديد مع باريس قد تغير، وأن النادي العاصمي أوصل لجماهيره احتمالية تجديد صاحب الـ22 عامًا.

ما هي آخر الأنباء حول تجديد مبابي؟

صحيفة آس كانت نفسها من نشرت نقلًا عن مصدر مقرب لمبابي أن الأموال لن تغريه للبقاء في باريس سان جيرمان حتى ولو منحوه "ذهب العالم كله".

في الوقت نفسه قالت صحيفة لو بريزيان أن ناصر الخليفي سيعرض على مبابي راتب 50 مليون يورو سنويًا، ليكون الأعلى راتبًا في العالم وحتى أعلى من ليونيل ميسي.

أما اللاعب فرغبته لا تزال هي ريال مدريد، يحلم بارتداء القميص الملكي وتحقيق الألقاب في العاصمة الإسبانية وكتابة التاريخ هناك.

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