82 مليون استرليني .. ليفربول يتقدم بالعرض الأول لتجديد عقد صلاح

راتب ضخم للنجم المصري لو وافق على العقد الجديد

تقدم نادي ليفربول الإنجليزي، بعرض جديد للنجم المصري محمد صلاح، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد في أقرب فرصة ممكنة.

صلاح عقده ينتهي مع الريدز في يونيو 2023، ولكن النادي الإنجليزي يريد ضمان الحفاظ على خدماته، قبل الدخول في العام الأخير من عقده.

بعض التكهنات انتشرت حول اهتمام صلاح بالانتقال إلى الدوري الإسباني، واللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، لكن ليفربول يريد إغلاق الباب أمام هذه الإمكانية تمامًا.

ما هي قيمة العقد الجديد لصلاح؟

موقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن إدارة ليفربول تعمل حاليًا على التقدم بعرض لا يرفض على صلاح لإقناعه بالتجديد.

ومن المقرر ارتفاع راتب صلاح إلى مبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بالإضافة للحوافز والمكافآت.

وهو ما قد يجعل صلاح يحصل على مبلغ 82 مليون جنيه استرليني، طوال فترة عقده الجديد المتوقع استمراره حتى صيف عام 2026.

متى يتم التجديد لصلاح؟

إدارة الريدز بدأت المفاوضات مع صاحب الـ29 سنة منذ فترة، ولا تمانع استمراره حتى عندما يبلغ 34 عامًا.

ويرجع ذلك إلى ثقة النادي الكبيرة في حفاظ اللاعب على قدراته الفنية والبدنية حتى هذا العمر، بسبب التطور المستمر في مستواه.

ويطمح ليفربول في إنهاء كافة التفاصيل اللازمة للإعلان عن تجديد صلاح، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ووقتها سيكون النادي الإنجليزي أغلق العديد من الملفات الهامة، مثل تجديد صلاح وترنت آرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وجوردان هندرسون.

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