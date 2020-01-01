صراع إنجليزي إسباني على نجم ليل الواعد

هل نراه في مكان أفضل؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن كبار البريميرليج يتنافسون على ضم الفرنسي بوباكاري سوماري، لاعب وسط ليل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن كل من مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي، يطاردون صاحب الـ20 عامًا، والذي يحظى باهتمام ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين أيضًا.

وحصل ليل، على بوباكاري من رديف باريس سان جيرمان في صيف 2017، بصفقة انتقال حر.

وأشارت الشبكة إلى أن رحيل سوماري عن صفوف ليل، قد يتم خلال أسبوع إلى 10 أيام، رغم تفضيل النادي الاحتفاظ باللاعب حتى مواجهة باريس سان جيرمان في 26 يناير المقبل.

سوماري لديه عامين ونصف في عقده مع ليل، وهو لاعب يجيد جميع أدوار وسط الملعب (بوكس تو بوكس)، حيث يشبه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.

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ففي خلال 23 مباراة لعبها مع ليل في جميع المسابقات من ضمنها 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، استطاع سوماري ترك انطباعًا جيدًا.

من المتوقع أن يكون سوماري الوحيد ضمن نجوم ليل الواعدين ممن سيتم بيعهم هذا الشهر، رغم وجود اهتمام بثنائي الفريق الفرنسي، فيكتور أوسيمين (21 عامًا) وجابريل (22 عامًا) من قبل عددًا من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأشارت "سكاي" إلى أن ليفربول وتشيلسي وتوتنهام يراقبون تطور النيجيري أوسيمين، الذي يتأخر بهدف واحد فقط عن كيليان مبابي، في سباق هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ولن يرحل أوسيمين عن ليل، إلا حال تلقى ليل عرضًا لا يمكنه رفضه، فيما يحظى البرازيلي جابريل من نادي كبير في إيطاليا، إلا أن النادي الفرنسي يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم قبل الاستماع للعروض.