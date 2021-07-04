صدمة قوية لجماهير الهلال بشأن صفقات الصيف

جماهير الهلال كانت تمني النفس قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية

وجه الإعلامي الرياضي حمود القحطاني صدمة قوية لجماهير نادي الهلال، بشأن الصفقات التي ستبرمها إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجحت إدارة نادي الهلال مؤخرًا في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعدما قامت بتسديد الديون المستحقة على الزعيم، ليتمكن النادي من تسجيل لاعبين جدد.

ما هي الصفقات التي أبرمها الهلال حتى الآن؟

ونجحت إدارة الهلال في إبرام التعاقد مع لاعبان فقط، الأول هو حمد اليامي الظهير الأيمن لفريق القادسية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه.

كما استطاع الهلال التوقيع مع المهاجم المالي موسى ماريجا، لاعب بورتو البرتغالي، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، لينتقل إلى الزعيم في صفقة انتقال حر هو الآخر.

الهلال تعاقد أيضًا مع المدرب البرتغالي الشهير ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي السابق، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ما هي الصدمة التي واجهها جماهير الهلال؟

وكانت جماهير الهلال تمني النفس بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معتبرين صفقتي اليامي وماريجا، ما هي إلا بداية لموسم انتقالات ضخم ستقوم به الإدارة.

وكتب حمود القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن صفقات الهلال ستكون محدودة وفي مراكز معينة، سواء محلية أو أجنبية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سيكون هنالك صفقات محدودة محلية وأجنبية للهلال في مراكز معينة بإذن الله".

سيكون هنالك صفقات محدوده محليه وأجنبيه للهلال في مراكز معينه بإذن الله👍#الهلال💙 — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) July 4, 2021

ماذا يحتاج الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021؟

ويريد نادي الهلال التعاقد مع صانع ألعاب مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي رحل الموسم الماضي إلى شباب الأهلي الإماراتي.

ومازال تبحث إدارة نادي الهلال عن لاعبين أجانب مميزين للتعاقد معهم، حيث أكدت تقارير صحفية على أن الزعيم يريد التعاقد مع الأيسلندي جيفلي سيجوردسون، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

ومازالت المفاوضات مستمرة بين الهلال وإيفرتون واللاعب الأيسلندي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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