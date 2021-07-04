المريسل يطرح سؤالًا مثيرًا للجدل حول ليوناردو جارديم

سؤال مثير من المريسل حول جارديم

طرد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، تساؤلًا مثيرًا حول سبب إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الحالي للهلال، من تدريب نادي أولمبياكوس اليوناني، بالرغم من أنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق.

الهلال تعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم، من أجل تدريب الفريق الأزرق، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، والذي رحل بعدما انتهت الفترة المؤقتة التي يتولى فيها المسؤولية.

وخلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية، قال المريسل: "سألني أحد الأصدقاء المتابعين للكرة اليونانية، عن سبب إقالة ليوناردو جارديم من تدريب أولمبياكوس اليوناني رغم أنه كان متصدرًا للترتيب".

الإعلامي الرياضي واصل: "حاولت أبحث عن الإجابة لم أجدها، لماذا أقيل جارديم عن تدريب أولمبياكوس اليوناني بالرغم من أنه كان متصدرًا للتدريب".

وخلال حديث المريسل، قاطعه زميله الإعلامي عبد الكريم الحمد، والذي أكد على أن جارديم تقدم باستقالته ولم يقيل مثلما أوضح المريسل، ليصر الأخير على أنه أقيل.

وعلق المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الأمر في تغريدة يرد فيها على عبد الكريم الحمد، مشددًا على أنه أقيل ولم يستقيل.

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وجاءت نص التغريدة كالآتي: "الزميل عبد الكريم الحمد يقول أنه استقال ولم يقال، ووفق معلوماتي أنه أقيل، السؤال لماذا أقيل بعد 6 شهور من التوقيع معه لمدة عامين، رغم أنه كان متصدرًا بفارق 10 نقاط عن المركز الثاني بدون خسارة، ورغم أنه متأهل للدور الربع نهائي ببطولة الكأس".

وتساءل المريسل مجددًا: "لماذ أقيل جارديم من أولمبياكوس؟"، متمسكًا بمعلومته بأنه أقيل من منصبه، بالرغم أنه لم يمر سوى 6 أشهر فقط عن توليه المسؤولية.