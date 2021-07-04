"فييتو لم يكن أسوأ أجانب الهلال .. وهذا الدليل"

هل يستحق فييتو الرحيل عن الهلال؟

يرى الإعلامي الرياضي خالد الدلاك، أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو، مهاجم فريق نادي الهلال، لم يكن أسوأ مهاجم في صفوف الزعيم خلال الموسم الماضي، مقدمًا بعض الدلائل على ذلك.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول وجود رغبة داخل نادي الهلال، بالاستغناء عن خدمات فييتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم القناعة بما يقدمه.

ونشر الدلاك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن رأيه في اللاعب الأرجنتيني فييتو، مشيرًا إلى أنه ضد فكرة الاستغناء عنه.

وجاءت نص التغريدة كالآتي: "رأي شخصي وخاص قابل للنقاض بدون انفعال أو توتر، فييتو لم يكن أسوأ أجانب الهلال في الموسم الماضي، ساهم في تسجيل أهداف حاسمة جلبت نقاط في الدوري وآسيا".

وتابع: "فييتو يظهر من حيث لا نتوقع، ويكون في الموعد دوره الدفاعي مميز وصناعته الأخرى متميزة، عيبه غيابه في بعض الأحيان بشكل غريب!".

وشارك فييتو مع نادي الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي في 27 مباراة، لعب منها 21 بشكل أساسي، بواقع 1786 دقيقة.

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واستطاع اللاعب الأرجنتيني أن يسجل 4 أهداف ويصنع 3 أهداف لزملائه، وسدد الكرة 44 مرة، منها 22 تسديدة على المرمى.