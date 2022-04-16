شقيقه: هناك من يريد رحيل هازارد عن ريال مدريد ولكن!

لا يزال ملف مشاركة إيدن هازارد برفقة ريال مدريد وتقديمه أفضل ما لديه وتعافيه من الإصابات وانتظامه في المشاركة أمرًا شائكًا داخل قلعة الميرنجي.

فمع توالي إصابات اللاعب، وقلة دقائقه في كل المواسم التي ارتدى فيها قميص ريال مدريد، بات اللاعب لغزًا محيرًا بعدما كان رهانًا لجماهير ريال مدريد.

وصية بالرحيل

في ظل هذه التضاربات، ومع مرور البلجيكي بعملية جراحية ناجحة، خرج شقيقه ليدلي بتصريحات عن مستقبل أخيه في ريال مدريد، ورؤيته للفترة اللاحقة في مسيرته.

كيليان، شقيق هازارد، قال في تصريحات لمنصة "آر تي بي إل" إحدى شهر وسائل الإعلام في بلجيكا، إن نية أخيه ليست أبدًا الرحيل عن رايل مدريد في الصيف، رغم تأكيده بأن المدرب روبرتو مارتينيز أوصاه بالرحيل عن ريال مدريد والحصول على دقائق مشاركة قبل كأس العالم قطر 2022.

لا شيء مستحيل

لكن هازارد لا يزال مقتنعًا بضرورة إثبات قيمته في ريال مدريد، فأكد شقيقه: "لن يترك ريال مدريد حتى يثبت أنه الأقوى، هذا هو موقفه في جميع الأندي التي لعب لها، إنه لا يريد الرحيل ولا أظن أنه بعيد عن العودة إلى سابق عهده، سيبذل قصارى جهده للعب والبقاء، ولكن إذا وجد أن الأمر صعب فلا شيء مستحيل".

وعن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها، قال كيليان: "قبل عامين أراد إزالة الشريحة لكن الفرصة لم تسنح أبدًا، ونأمل أن تؤدي تلك الإزالة إلى تحسين الأمور".

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