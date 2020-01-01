شاو: سأعمل للمشاركة في اليورو وأساعد ويليامز

ظهير مانشستر يونايتد يريد التواجد مع منتخب بلاده في اليورو القادم

أكد لوك شاو، لاعب مانشستر يونايتد أن يطمح للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي، في بطولة اليورو القادم وسيواصل العمل بجد للوصول لهدفه.

ويستعد المنتخب الإنجليزي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم، في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

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وقال شاو في تصريحات صحفية: "سأكون كاذباً إن لم أقل إنني أفكر في استدعائي للمنتخب".

وواصل: "ولكن عليّ مواصلة العمل الجاد، والتركيز مهما حدث، وبالطبع الجميع يرغب أن يمثل منتخب بلاده في اليورو".

وأضاف: "سأواصل العمل والتركيز، وفي نهاية المطاف فإن هذا قرار المدير الفني، الذي احترم اختياراته".

وتطرق صاحب الـ 24 عاماً، للحديث عن فريقه، وعلاقته مع زميله في الشياطين الحمر براندون ويليامز.

وقال شاو: "لقد أثبتنا أنه يمكننا اللعب معاً، وأنا شخصياً أحب اللعب معه، نحن نمثل ثنائية جيدة في المباريات".

وتابع: "سأساعده ليصبح لاعباً رائعاً، نحن في الفريق نعمل على دفع بعضنا البعض لتقديم أفضل المستويات".

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ويستعد شاو وويليامز، للمشاركة مع الشياطين الحمر مساء الخميس القادم، أمام كلوب بروج البلجيكي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن الظهير الإنجليزي، شارك هذا الموسم في 21 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.