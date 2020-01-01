ثنائي مانشستر يونايتد: اشتقنا لليالي الأبطال وسنواصل الانتصارات

مانشستر يونايتد يسعى للوصول للمربع الذهبي في البريميرليج

شدد ثنائي مانشستر يونايتد، على تركيز الفريق للوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ومواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد، فوزاً هاماً، على واتفورد بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الـ 27 من البريميرليج.

وقال برونو فيرنانديس في تصريحات عقبت اللقاء: "هذا ما أريد القيام به مع مانشستر يونايتد وما أحتاجه".

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وواصل: "الجميع يعلم أننا نريد الوصول لدوري أبطال أوروبا، أنا هنا لمساعدة الفريق على مواصلة الفوز بالمباريات وتحقيق هدفنا".

وأضاف: "هذا اليوم الذي يريده كل لاعب، أشعر بأنني محظوظ لأنني سجلت، لقد بذل الجميع قصارى جهده واستحقنا الفوز".

وعن الطريقة التي سجل بها ركلة الجزاء، قال: "هذه هي الطريقة التي أسدد بها ركلات الجزاء، بها أشعر بالثقة، لا أسدد دائماً بهذه الطريقة ولكني شعرت أنها مناسبة لليوم".

وتحدث زميله لوك شاو، وقال: "حصلنا على ما نحتاجه وهو الفوز بالنقاط الثلاث، نريد مواصلة الانتصارات، والشيء الأكثر أهمية هو أننا قلصنا الفارق مع تشيلسي".

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وأضاف: "النادي معروف بالمشاركة في المسابقات الكبيرة، الجميع هنا يفتقد ليالي دوري أبطال أوروبا نحن بحاجة للقتال للوصول لها الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.