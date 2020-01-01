روما يسعى لتحويل صفقتي مخيتاريان وسمولينج لانتقال نهائي

نادي روما يسعى للحصول على خدمات الثنائي هنريك مخيتاريان وكريس سمولينج في صفوفه بشكل نهائي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي روما يسعى للحصول على خدمات الثنائي هنريك مخيتاريان وكريس سمولينج بشكل نهائي في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت على سعادة المدير الفني للفريق باولو فونسيكا بالأداء الذي يقدماه مع الفريق.

ونقلت الشبكة تصريحات عن فونسيكا يشيد من خلالها بما يقدمه اللاعب الأرميني ونظيره الإنجليزي منذ قدومهما لصفوف الذئاب.

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وقال فونسيكا: "سمولينج لاعب وشخص عظيم ويتمتع بالكثير من الاحترافية وتأقلم بشكل رائع على كرة القدم الإيطالية والجميع هنا يحبه".

وأضاف: "سأحب لو استمر معنا، نحن نتحدث لكنني لا أعرف موقف مانشستر يونايتد من ذلك الأمر، لكن وجوده هنا هام للغاية بالنسبة لنا".

وأنهى تصريحاته: "مخيتاريان لاعب رائع هو الآخر لكنه تعرض للعديد من الإصابات هذا الموسم وها هو يعود ويثبت مدى جودته، وأريد أن أبقي عليه أيضًا".

جدير بالذكر أن عقد مخيتاريان ونظيره سمولينج مع روما ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، حيث يعود الأرميني لأرسنال والإنجليزي لمانشستر يونايتد.