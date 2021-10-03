سيميوني يفرك الملح في جرح برشلونة: "فزنا لأن ميسي ليس موجودًا"

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على حساب برشلونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في قمة الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد يرى أن مباراة السبت لم تكن مختلفة عن مباريات "الروخيبلانكوس" السابقة مع برشلونة، لكن الفارق الوحيد كان عدم وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وعدم تمكن النادي الكتالوني من تجديد العقد بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها.

وفي المؤتمر الصحفي لما بعد المباراة، أوضح دييجو سيميوني الأسباب التي قادت فريقه إلى الفوز، بالإضافة إلى الرد على جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي أكد أن فريقه يعاني العديد من الأزمات في الوقت الحالي.

ماذا قال سيميوني عن الفوز على برشلونة؟

وافتتح دييجو سيميوني تصريحاته بقوله: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، استفدنا من أسلوب اللعب الأنيق، وكنا نقوم بتحولات جيدة للغاية من الدفاع إلى الهجوم".

وأضاف: "برشلونة حاول إيذائنا، لكننا أغلقنا كل المنافذ جيدًا، فرضنا اللعب بالطريقة التي أردناها، لهذا السبب حققنا انتصارًا مهمًا للغاية".

ماذا قال سيميوني عن تصريحات بيكيه؟

وتطرق سيميوني خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تصريحات بيكيه بقوله: "لا أفكر أبدًا فيما يعتقده اللاعبون، إنها أول مباراة نلعبها ضد برشلونة بدون ميسي".

وأضاف: "لم يكن هناك فرق كبير في هذه المباراة، لكن الآن ميسي ليس موجودًا".

ماذا قال سيميوني عن ثنائية لويس سواريز وجواو فيليكس؟

"إل تشولو" تحدث أيضًا عن الأداء المثالي الذي يقدمه لويس سواريز وجواو فيليكس الشريكان الحاليان في هجوم أتلتيكو مدريد.

وقال المدرب الأرجنتيني: "في الوقت الحالي لا يمكننا أن ننجرف لمثل هذا الحديث، هناك أنخيل كوريا، وجريزمان سجل في دوري أبطال أوروبا".

واختتم سيميوني تصريحاته قائلًا: "نمتلك لاعبين مهمين للغاية، آمل أن يقبلوا جميعًا أننا يمكن أن نشكل مجموعة قوية وفريقًا متحدًا".

ما هو موقف أتلتيكو مدريد وبرشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني؟

أتلتيكو مدريد رفع رصيده بعد الفوز على برشلونة إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، متخلفًا بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يلعب الأحد أمام إسبانيول.

أما برشلونة فقد توقف رصيده عند 12 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب "الليجا".

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