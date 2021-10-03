"الكلاسيكو" ينقذ رأس كومان رغم السقوط أمام أتلتيكو!

رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن استمرار الهولندي رونالد كومان في منصب المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قد أصبح مستحيلًا، وأن فترته انتهت إلى غير رجعة، إلا أن جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" قرر التمهل.

برشلونة سقط في خسارته الأولى في الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2021-2022، بعدما ظهر كالشبح أمام أتلتيكو مدريد الذي اكتفى بهدفين نظيفين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مساء السبت في قمة الجولة الثامنة من "الليجا".

برشلونة يراهن على إمكانية إصلاح الوضع الكارثي الذي يعيشه الفريق، وإتاحة بعض الوقت للمدرب الهولندي والفرصة الكاملة قبل الحكم النهائي على تجربته.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة قرر منح كومان بعض الوقت، وربما مهلة أخيرة خلال المباريات الثلاثة المقبلة قبل تقرير مصير المدرب الهولندي، وذلك في الأساس لأنه لا يوجد من يريد مواجهة هذا التحدي.

ما هي المباريات الثلاثة المقبلة لنادي برشلونة؟

برشلونة أنهى مبارياته قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر الحالي بالسقوط أمام أتلتيكو مدريد، وعند العودة سيواجه نادي فالنسيا في السابع عشر من أكتوبر.

وبعد مواجهة فالنسيا سيكون النادي الكتالوني على موعد يوم 20 أكتوبر من أجل محاولة إحياء حظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حين يستضيف دينامو كييف الأوكراني.

وستكون مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد يوم 24 أكتوبر، والتي تقام على ملعب "كامب نو" هي الأخيرة في مهلة كومان مع برشلونة.

وإذا ما اجتاز كومان هذه الاختبارات المعقدة للغاية فسوف يستمر مع برشلونة، أما إذا حدث العكس، فسيكتب بنفسه شهادة انتهاء مسيرته في قيادة "البلوجرانا".

وكما كشف "as" فإن جميع المدربين الذين تواصل معهم برشلونة لا يرغبون أن يكون الظهور الأول لهم مع الفريق ضد ريال مدريد.

ما هي فكرة لابورتا في مدرب برشلونة الجديد؟

لابورتا يدرك جيدًا من جانبه أن اختيار المدرب الذي سيحل محل كومان عاجلًا أو آجلًا هو الأهم في مرحلته الثانية كرئيس لنادي برشلونة.

ويرى لابورتا أن الحكم عليه سيكون من اختياره للمدرب، الذي سيكون اختيارًا كاملًا له، بينما يظل كومان آخر بقايا تراث جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق، حتى لو وافق عليه لابورتا على مضض.

لابورتا يرغب أن يكون مدرب برشلونة الجديد شخصًا يبدأ على الفور في صياغة مشروع كامل، ولم يفكر أبدًا في تعيين مدرب مؤقت.

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن هذا الخيار لن يكون متاحًا في أكتوبر، رغم أن لابورتا يريد البدء في هذه المغامرة لكنه قرر تأجيلها بعض الوقت.

لابورتا لا يزال يحلم بعودة بيب جوارديولا إلى برشلونة من جديد، لكن يبدو هذا الخيار معقدًا للغاية حتى الآن على أقل تقدير.

ومع تأكيد لابورتا يوم السبت أنه لم يفكر أبدًا في إقالة كومان مهما كانت نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد، فإن رئيس برشلونة يبدو كمن قرر تأجيل الحكم على المدرب.

كومان بنفسه خرج ليشكر مجلس الإدارة على ثقته في قدراته، لكن يبدو أنه بعد الكلاسيكو لن تكون هناك المزيد من الأعذار.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا