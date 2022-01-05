"سيكون من الشيق رؤية صلاح في برشلونة!"

يرى الفرنسي روبير بيريز أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي أن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول سيكون ملائمًا لخطط نادي برشلونة الإسباني.

ورغم تألقه المستمر مع ليفربول منذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد" في صيف 2017 من روما الإيطالي، إلا أن ليفربول لم يتمكن حتى الآن من تجديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023.

وتستمر المفاوضات الجادة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، لكن دون تقدم حقيقي يُذكر أو أخبار حقيقية عن اقتراب التجديد.

وتحدث بيريز في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون المصري، حيث كشف عن رأيه في مستقبل صلاح، وما يمكن أن يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ماذا قال بيريز عن صلاح؟

وقال بيريز: "أين يريد أن يلعب صلاح؟ هل يفضل الاستمرار مع ليفربول أم الانتقال إلى إسبانيا أو إيطاليا التي يعرفها جيدًا".

وأضاف: "أعتقد أنه من الشيق أن يلعب صلاح في برشلونة، اليوم ليفربول هو أكبر في إنجلترا وصلاح أسطورة هناك بالفعل، لكن السؤال هو ماذا يريد صلاح؟ وهو وحده يمكنه الإجابة".

وتابع: "بالنظر إلى الجودة التي يقدمها صلاح، أعتقد أنه سيندمج بشكل أفضل مع برشلونة تحت قيادة تشافي".

ما هو رأي بيريز في حظوظ مصر في كأس أمم إفريقيا؟

وتطرق روبير بيريز للحديث عن بطولة كأس أمم إفريقيا، وحظوظ منتخب مصر في البطولة.

وقال أسطورة آرسنال: "أتابع الكرة الإفريقية بشكل دائم، مصر والسنغال من الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة".

وأضاف: "كارلوس كيروش قام باختيار لاعبين جيدين جدًا، وسأقوم بمتابعة مباريات البطولة عن قرب".

وتابع: "قابلت كيروش عدة مرات، ولديه فلسفة مختلفة في كرة القدم، ويحاول تطوير ما يقدمه في كل مرة".

واختتم بيريز تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر مرشح بقوة للفوز بالبطولة في ظل تواجد عدد من اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي بين صفوفه".

اقرأ أيضًا |

"مبابي يلعب بصورة أفضل في غياب ميسي ونيمار!"

خاص | لاعب إنتر السابق يتعرض للاحتيال بالدوري السعودي: خسرت كل شيء!



خاص | عودة إلى ليفربول؟ كوتينيو يجذب أنظار ثلاثة أندية إنجليزية

