خاص | لاعب إنتر السابق يتعرض للاحتيال بالدوري السعودي: خسرت كل شيء!

بعد مسيرة في ملاعب أوروبا ما بين الدوريات الفرنسي والإنجليزي والإيطالي، استقر لاعب الوسط الجزائري سفير تايدر في الدوري السعودي في أكتوبر 2020، بعد فترة في الدوري الأمريكي.

نادي العين الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي موسم 2020-2021 كان بوابة الجزائري إلى المملكة، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

مسيرة معلومة لدى العديد من متابعي كرة القدم، حيث حمل تايدر ألوان الإنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي، وساوثامبتون في إنجلترا، جرونوبل الفرنسي، إلى جانب مونتريال إمباكت الأمريكي، كما تواجد مع محاربي الصحراء في كأس أمم إفريقيا 2015 وتواجد ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2014.

انضم تايدر للعين وأشاد الجميع بالصفقة المميزة التي أبرمها النادي، بداية مميزة بمشاركته في أول 7 مباريات وتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الفريق.

لكن مشكلات اللاعب بالدوري السعودي بدأت سريعًا، وعقب شهرين فقط من أن وطأت قدماه أراضي المملكة.

نجم الإنتر السابق يتحدث في حوار خاص لـ"جول" عن معاناته وتفاصيل أزمته مع نادي العين السعودي..

ما الذي حدث مع تايدر في الدوري السعودي؟

يقول تايدر: "انتقالي إلى العين جاء بعد تواصل أعضاء من النادي مع شقيقي، النادي تحدث معنا عدة مرات من أجل قبول العرض والانتقال لهم، ثم اتفقنا على كل شيء ووقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 16/10/2020، قاموا بدفع راتب شهرين فقط وهما نوفمبر وديسمبر 2020، وبعد ذلك بدأت الأزمة.

"النادي لم يدفع لي أي راتب منذ يناير 2021، منذ ذلك الوقت وأنا لم أتلق أي راتب حتى وقتنا هذا، فقمت في مارس بالاتصال برئيس العين مازن الزهراني، لأطلب منه الرواتب المتأخرة لمدة شهرين، قال لي: لا تقلق، ستحصل على رواتبك خلال أيام قليلة!".

وأضاف اللاعب الجزائري: "كنت صبورًا جدًا حتى 21 أغسطس 2021، فسخت عقدي حينها لأنني كنت دون راتب منذ يناير، ووقتها قررت أن أشكو نادي العين أمام الفيفا وفي نوفمبر 2021 فزت بالقضية ضد النادي.

"الآن يتعين على نادي العين الآن أن يدفع لي كامل عقدي (6 ملايين يورو صافي) بعدما حصلت على حكم نهائي من فيفا في نوفمبر الماضي".

وواصل تايدر: "الأزمة الكبرى هي أنني الآن بدون نادي، لقد خسرت كل شيء؛ فرصة المشاركة في مع المنتخب الجزائري، فقدت أحلامي، شغفي، يجب أن أدفع مصروفات مدارس أبنائي وإيجار منزلي والعديد من الأشياء، لكن كيف يمكنك أن تدفع هذا بدون رواتب، لقد خسرت كل شيء".

تايدر تابع: حاولت التواصل مع رئيس النادي عشرات المرات وأخبرني بأنهم سيقومون بدفع المبالغ، بعد ذلك لم يعد يقوم بالرد على مكالماتي".

هل تلقى تايدر عروضًا من الدوري السعودي مؤخرًا؟

رد اللاعب معربًا عن استيائه من تعاقد أندية مع لاعبين رغم عدم قدرتها على الوفاء بالاتفاقات.. "لا، لم أتلقَّ عروضًا، الوقت كان متأخرًا جدًا، كانت جميع الأندية مكتملة باللاعبين الأجانب.

"كيف يمكن للفيفا والاتحادات المحلية ووزارة الرياضة ترك الأندية توقع مع لاعبين برواتب كبيرة دون السيطرة على حسابات الأندية؟، النادي حاليًا لا يمكنه تسجيل لاعبين جدد منذ سبتمبر 2021".

واختتم اللاعب الجزائري حديثه قائلًا: "النادي لم يكن لديه أزمة مالية، يجب على النادي احترام اللاعبين وخاصة القواعد ويجب أن يتحكم الاتحاد المحلي والفيفا دائمًا في حسابات الأندية والرؤساء لتجنب مثل هذه الأزمات".

اقرأ أيضًا..

إنسيني مرفوض في الهلال .. نابولي يعرض قائده والزعيم يشترط

حصاد 2021 | عار ميسي ومهر السومة واحتواء الزمالك .. سهام وليست مجرد تصريحات

فيديو | طفلان كفيفان عاشقان للاتحاد .. مناشدات بمنحهما عضوية مجانية