"مبابي يلعب بصورة أفضل في غياب ميسي ونيمار!"

يرى جان ميشيل لاركي نجم فرنسا والمعلق الرياضي السابق، أن كيليان مبابي يلعب بصورة أفضل في غياب زميليه ليونيل ميسي ونيمار عن صفوف باريس سان جيرمان.

وغاب ميسي ونيمار عن مباراة باريس سان جيرمان ضد فان في دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا، وفاز فيها النادي الباريسي بنتيجة 4-0 سجل منها مبابي ثلاثة أهداف.

وفي غياب نيمار وميسي المتواجدين في البرازيل والأرجنتين على الترتيب، فإن مبابي هو من يحمل باريس سان جيرمان.

ماذا قال لاركي؟

وقال لاركي، نجم سانت إتيان السابق في تصريحات في تصريحات أدلى لقناة "rmc" الفرنسية: "ألم تلاحظوا أنه عندما لا يكون (ميسي ونيمار) موجودين، فهو (مبابي) يكون أفضل؟".

وأضاف: "عندما لم يكن نيمار موجودًا هذا الموسم، لم يتوقف تقدم مبابي، حتى لو ظل ميسي لاعبًا استثنائيًا، فإن مساهمته أقل كثيرًا من مبابي".

الأرقام تدعم الفكرة

وتدعم لغة الأرقام هذا الطرح، حيث سجل مبابي ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في غياب نيمار وميسي في سبع مباريات.

في المقابل، سجل مبابي أربعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة عندما لعب بجوار الثنائي في ثماني مباريات.

واختتم لاركي: "العلاقة بينهم تتحسن شيئًا فشيئًا، لكن خلال النصف الأول من الموسم لم تكن استثنائية".

اقرأ أيضًا |

خاص | لاعب إنتر السابق يتعرض للاحتيال بالدوري السعودي: خسرت كل شيء!

فوضى في يونايتد .. الجميع ضد رانجنيك و11 لاعبًا يطلبون الرحيل

محمد صلاح: ليس من السهل أن تحصد مصر كأس أمم إفريقيا!

