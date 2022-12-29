"سيعلمك كيف تسجل في مباراة نهائية" .. رد صاعق من زوجة دي ماريا على عادل رامي!

مع استمرار التوتر بين نجوم فرنسا السابقين ولاعبي الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم، زوجة دي ماريا ترد على عادل رامي..

دخلت زوجة أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين على خط الانتقادات التي وجهها نجوم "الألبيسيليستي" إلى عادل رامي مدافع منتخب فرنسا السابق.

منتخب الأرجنتين حقق الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح ليظفر بلقب كأس العالم 2022، لكن الشد والجذب تواصل بين الطرفين منذ نهائي مونديال قطر، بداية من احتفالات إيميليانو مارتينيز المستفزة، والتي تسببت في رد لاذع من رامي.

وتواصلت الدراما مع دخول جورجيلينا كاردوزو زوجة دي ماريا على الخط، وشنت هجومًا عنيفًا على بطل كأس العالم 2018.

وكتبت كاردوزو عبر خاصية "القصص" في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي ردًا على رامي بعد هجومه على دي ماريا: "أنخيل يمكن أن يعلمك كيف تبكي، وكيف تعامل المرأة، وسيريك كيف تسجل أهدافًا في المباريات النهائية، عام جديد سعيد أيها العبقري 😉".

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رامي كان قد انتقد دي ماريا بعد دفاعه عن مارتينيز إثر احتفالات الحارس التي افتقرت إلى الذوق، والتي شهدت قيامه بالهجوم على كيليان مبابي، حيث نشر المدافع الفرنسي صور دي ماريا وهو يبكي.