"لا تبكي" و"اذهب من هنا" .. نجوم الأرجنتين يردون على عادل رامي!

عادل رامي لابد وأنه لم يتوقع تلك الردود!

خرجت مجموعة من نجوم المنتخب الأرجنتيني للرد على عادل رامي لاعب منتخب فرنسا السابق بعد هجومه الضاري على إيميليانو مارتينيز حارس مرمى بطل العالم.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد كتب دي ماريا: "مارتينيز هو أفضل حارس في العالم، يمكنك أن تبكي في كان آخر".

أما زميله جيرمان بيزيلا فقد نشر عدة رموز تعبيرية تضحك ثم كتب: "اذهب من هنا يا رامي"، في إشارة لعبارة ميسي في كأس العالم لمهاجم هولندا فاوت فيخورست.

وأضاف لياندرو باريديس زميل ميسي في باريس: "الآن قل نفس الكلمات يا رامي لكن دون البكاء من فضلك".

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد حققت اللقب في نهاية المطاف على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.