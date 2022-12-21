مدافع فرنسا يرد على تصرفات مارتينيز: أنت أكثر رجل مكروه بالعالم!

هل يستحق مارتينيز هذا الوصف؟

انتقد المدافع الدولي الفرنسي السابق عادل رامي حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بسبب تصرفاته الغريبة بعد فوزه بكأس العالم، والتي تضمنت الاستهزاء بكيليان مبابي.

فبعد فوز الأرجنتين بكأس العالم على فرنسا، احتل مارتينيز عناوين الصحف لمواصلة السخرية التي تستهدف مبابي البالغ من العمر 23 عامًا وسط الاحتفالات.

بالإضافة إلى ترديد الهتافات ضده، ورفع صورة لوجهه على دمية خلال موكب الاحتفالات ببوينس آيرس في الأرجنتين.

وبالتالي رد رامي بغضب شديد على تصرفات مارتينيز حيث سب إيميليانو في منشور لمدة 24 ساعة عبر تطبيق إنستجرام، ووصفه بـ "أكثر رجل مكروه في العالم".

جدير بالذكر أن تصرفات الحارس مارتينيز لم تغضب الفرنسيين فقط، بل تحظى بحملات قوية جاءت ضدها في الساعات الأخيرة من بعض لاعبي الكرة والمشجعين.