سيطرة إنجليزية إيطالية على جائزتي أفضل لاعب ومدرب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب لعام 2021 في أوروبا.

أندية الدوري الإنجليزي سيطرت بصورة كبيرة على المرشحين للجوائز، بسبب تواجد كل من تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر أثرت كذلك بطولة يورو 2020 التي حصلت عليها إيطاليا على الاختيارات التي أعلن الاتحاد الأوروبي.

من دخل القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب؟

صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، جاء على رأس المرشحين بسبب دوره المميز في فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والتأهل لنهائي الأبطال.

نجولو كانتي لاعب تشيلسي كذلك يتواجد في القائمة القصيرة للفوز بالجائزة، لدوره المميز مع البلوز في الفوز بالأبطال، وثبات مستواه رغم خروج فرنسا من دور الـ16 ليورو 2020.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Player of the Year ✨



🇧🇪 De Bruyne

🇲🇫 Kanté

🇮🇹 Jorginho



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

وأخيرًا يأتي المرشح الأقوى وهو النجم الإيطالي جورجينيو، بعد فوزه مع بلاده باليورو وقيادته البلوز للفوز بدوري الأبطال مع المدرب توماس توخيل.

ماذا عن جائزة أفضل مدرب؟

الإسباني بيب جوارديولا يتواجد في قائمة المرشحين، بعد المستوى المميز لمانشستر سيتي الموسم الماضي رغم خسارة دوري الأبطال.

وبكل تأكيد يأتي الألماني توماس توخيل، الذي جاء بمنتصف الموسم الماضي لتشيلسي، ليساهم في التحسن المبهر للفريق الذي ساعده على الفوز بالأبطال وكأس السوبر الأوروبي.

وأخيرًا هناك المرشح الأقوى وهو الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي أعاد لمنتخب بلاده بريقه المعتاد، وقاده للفوز بلقب اليورو على حساب إنجلترا في النهائي.

متي يتم الإعلان عن الفائزين؟

البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي ذكر أن توزيع الجوائز سيتم يوم الخميس 26 أغسطس في مدينة إسطنبول التركية.

وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب، سيتم اختيار الفائز بها من قبل لجنة تحكيم مكونة من 24 مدرب للمنتخبات الوطنية التي شارك في يورو 2020.

وذلك إلى جانب 80 مدربًا من الأندية التي لعبت في مراحل المجموعات من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي، بالإضافة لـ55 صحفيًا من كل الاتحادات التابعة للاتحاد الأوروبي.

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