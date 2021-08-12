نظام "NBA" طريق يويفا لتحسين قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر اقتراح نظام جديد لتحسين قواعد اللعب المالي النظيف.

تواجه كرة القدم الأوروبية حاليًا تحديات متزايدة في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى رغبة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي في الانفصال عن دوري أبطال أوروبا، وإنشاء دوري السوبر الأوروبي.

ويفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جديًا في تغيير نظام اللعب المالي النظيف المثير للجدل بطريقة جديدة، عن طريق استخدام نماذج مختلفة يتم تطبيقها بالفعل في دوري السلة الأمريكي "NBA"، ودوري كرة القدم الأمريكية "NFL".

وتستخدم تلك البطولات ما يعرف بنظام حدود الرواتب ومعدلات الرفاهية، للمساواة بين جميع الأندية.

ما هو نظام "NBA" الاقتصادي؟

ولم تقدم الصحيفة الإنجليزية العريقة المزيد من التفاصيل حول الاقتراح الذي سيكون قيد الدراسة، وقد لا تتم الموافقة عليه في نهاية المطاف، لكنها أشارت إلى وجود نظام مشابه، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وفي دوري السلة الأمريكي للمحترفين "NBA"، من السهل المساواة في الامتيازات بين الأندية، في أفضل دوري كرة سلة في العام، يمكن للفرق أن تدفع للاعبيها مبلغًا معينًا، لا يعتمد على دخل النادي، لكنه مبلغ واحد بالنسبة لجميع الأندية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي نادٍ أن يتخطى الرقم المحدد للرواتب، باستثناء بعض الحالات التي تم دراستها بعناية تامة، وبالتالي عندما يتجاوز أحدها الحدود المقررة، عليه أن يواجه فرض عقوبات تسمى "ضريبة الرفاهية" قد تضر بمشروعه على المدى الطويل.

ما هي الفروق بين نظام "NBA" والنظام المقترح من يويفا؟

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية كشفت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيقدم اقتراحًا بدراسة تلك الأنظمة في مؤتمره القادم في سويسرا، والمقرر إقامته في سبتمبر المقبل.

وسيحضر رؤساء الأندية، وممثلين عن اللاعبين، حيث سيحصل الجميع على فرصة للتصويت لإجراء يمكن أن يحدث ثورة في كرة القدم.

وبالتأكيد فإن النظام الجديد، إذا تم إقراره، سيدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2022 ولن يتم تطبيقه في الموسم الحالي.

وفي الوقت الحالي، تقدم "ذا تايمز" سلسلة من الفروق الدقيقة التي سيقدمها النظام الجديد.

وستقتصر الأندية على تخصيص 70% كحد أقصى من دخلها السنوي لرواتب اللاعبين، وإذا تم تخطيه لأي سبب لن يتم طردها من المنافسات، ولكن سيضطرون بدلًا من ذلك إلى دفع ضريبة الرفاهية.

أموال ضريبة الرفاهية ستذهب إلى "يويفا" والذي سيقوم بدوره بتوزيع هذا الفائض بين بقية الأندية، وبالتالي تعزيز إمكانياتها ومعادلة المستوى المتوسط.

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