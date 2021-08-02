يويفا يتجاهل قرار المحكمة ويستمر في ملاحقة ريال مدريد وبرشلونة

الاتحاد الأوروبي يرفض الخضوع إلى كبار أوروبا

أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يستسلم لحكم محكمة "مدريد" بشأن مؤسسي بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقد أصدرت محكمة "مدريد" حكمًا بسقوط الدعوى المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي ضد الـ 3 أندية، ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس، التي رفضت الانسحاب من بطولة السوبر ليج.

كما قررت المحكمة إلغاء جميع الغرامات والقيود الأخرى التي تم فرضها على الأندية التسعة التأسيسية التي انسحبت كشرط لعدم تعرضهم لإجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بماذا أفادت الصحف بخصوص قرار يويفا؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية فإن "يويفا" لن يلتزم بالحكم ويأمل في التغلب على الأندية الثلاثة من خلال طعن من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الهيئة التي يديرها ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا ستتجاهل مطالب المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد التي احتفلت بها ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس يوم الجمعة في بيان رسمي.

ما الذي أثار جنون الاتحاد الأوروبي؟

بعد أن أصدرت المحكمة قراراها بخصوص سحب العقوبات، أُجبر قاضي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نشر إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية والرياضية على الموقع الرسمي،

كما أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإخبار الدوري الإنجليزي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالتخلي عن جميع الإجراءات المتخذة ضد الأندية الإنجليزية والإيطالية المهددة بعقوبات في حالة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ما هو قرار يويفا النهائي؟

حسب "ذا تايمز" فإنه لا توجد نية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الحكم وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية في شهر أكتوبر المقبل.

وسيكون هناك حل وسط مع الأندية المتبقية برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس المصرون على فكرتهم وهي إقامة بطولة موازية.

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