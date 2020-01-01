سيتين: ميسي مستمر في برشلونة ولن نتحمل تكاليف نيمار

تحدث أيضاً عن الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بالتخلي عن أرتور وضم بيانيتش

يؤمن كيكي سيتين مدرب برشلونة، بأهمية التعاقد مع أفضل اللاعبين وجلبهم للفريق، وعلى رأسهم نيمار نجم باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر، ولكن هل يستطيع ناديه تحمل التكاليف؟

المدير الفني للنادي الإسباني تحدث في حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عن أهم الأهداف التي يسعى لضمها في الصيف، وموقف المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التجديد.

وقال سيتين في تصريحاته:"222 مليون يورو لضم نيمار؟ لا أعتقد أن هناك أي نادي يمكنه دفع هذا المبلغ، الأندية الصغيرة تعاني، وكرة القدم عموماً عاشت أوقات صعبة فقد الجميع فيها السيطرة على سرعة ارتفاع الأسعار".

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وأما عن مستقبل ميسي:"هل سيرحل؟ لا أعتقد ذلك، سيظل هو وبرشلونة وحدة واحدة، الأمر استمر 20 سنة ومن الصعب جداً حدوث أي موقف يدفعه للرحيل".

لاوتارو مارتينيز:"هو لاعب مهم جداً، برشلونة دائماً يهتم باللاعبين الكبار، ولكن عندما تتوقف الكرة مثلما يحدث الآن، فدائماً تجد نفسك ترتبط بالعديد من الأسماء، أيضاً اللعب بجوار ميسي عامل كبير جداً في الحكم على أي لاعب".

ضم فابيان رويز من نابولي:"عملت معه لمدة سنة، كانت كافية للتعرف على قدراته العظيمة والاستثنائية، علمت بالمستقبل المبهر الذي ينتظره، وشعر بالراحة معي لتناسب أسلوبنا في لعب كرة القدم".

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تبادل أرتور ميلو مع ميراليم بيانيتش:"أتحدث مع المسؤولين في برشلونة بشكل مستمر، لم نتطرق لهذا الأمر، أرتور قالها مرتين، هو يريد البقاء في برشلونة وأتفهم موقفه بعدم الرغبة في الرحيل، لأنه يلعب مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم".

وفي نهاية حديثه أكد سيتين على إعجابة ببيانيتش نجم وسط يوفنتوس، ولكنه أشار إلى خطورة الحديث عن سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية التي يمر بها العالم بتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.-