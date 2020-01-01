الاتحاد الإسباني يقترح منح برشلونة لقب الدوري

برشلونة يقترب من الفوز بالدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

اقترح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم منح برشلونة لقب الدوري الإسباني للسيدات بسبب صعوبة استكمال المسابقة بشكل طبيعي.

وكانت منافسات كرة القدم المحلية في إسبانيا قد توقفت منذ منتصف مارس الماضي بعد تفشي وباء كورونا الجديد في البلاد وأغلب دول أوروبا.

وحول ذلك، يبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الوقت الحالي عن سبل استكمال بطولة الدوري الإسباني بشكل طبيعي حتى لا يتم إلغاء الموسم.

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وفي الوقت الذي قد تتم فيه مسابقات الرجال تحت إجراءات مشددة، سيكون من الصعب استكمال جميع المسابقات والتي تبدو أقرب للإلغاء.

ووفقًا لذلك، فإن اقتراح الاتحاد الإسباني يأتي في اتجاه إلغاء ما تبقى من الموسم مع منح اللقب لصاحب الصدارة في الوقت الحالي وإلغاء الهبوط.

وإذا تم تنفيذ هذا الاقتراح في النهاية فإن المتوج باللقب سيكون فريق برشلونة والذي يتصدر الترتيب منذ بداية الموسم ولم يتزحزح عن صدارته.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني للرجال كذلك، ولكن بفارق نقطة واحدة عن الملاحق المباشر والغريم التقليدي ريال مدريد.