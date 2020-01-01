أديبايور: صلاح وماني ليسا الأفضل في أفريقيا

أسطورة أفريقية تحطم أسطورتي صلاح وماني

قال النجم التوجولي إيمانويل أديبايور إن نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني لا يستحقان الحصول على لقب أفضل لاعب في أفريقيا.

وكان ثنائي ليفربول قد سيطر على الجائرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث حصل عليها النجم السنغالي للعام الماضي، والنجم المصري للنسختين السابقتين لها.

وحول ذلك، قال أديبايور إن بعض الجوائز في الكرة الأفريقية تذهب للاعبين لا يستحقونها بسبب حسابات أخرى خارجة عن كرة القدم.

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وأضاف: "لقد ابتعدت عن كرة القدم الأفريقية بسبب الفساد وطريقة القيام بالأشياء في هذا الجانب. إنني أكرم في بلدي توجو فقط تقريبًا"

وتابع: "إذا تمت دعوتي لحضور أي حدث له علاقة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنني لن أحضر بسبب قادة هذه المنظومة وما حولهم"

وأردف: "كيف فاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في الوقت الذي لم يفز فيه بأي بطولة في القارة، ميسي لم يحصل على أي جائزة فردية في قارته للسبب ذاته، فكيف للاعبين أفارقة أن يفوزوا بجوائز أفريقية وهم مقيمين في أوروبا"

وأكمل: "في البرازيل، لا يستطيع نيمار الفوز بلعب البرازيل هذا الموسم ببساطة لأنه لا يلعب هناك، لأنه إذا حدث سيكون السؤال وماذا عن اللاعبين المقيمين في القارة"

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يذكر أن أديبايور يقيم حاليًا في باراجواي ويبتعد تمامًا عن المشهد الأفريقي لهذه الأسباب التي تحدث عنها من قبل، ومن المعروف عنه دائمًا التصريحات المثيرة للجدل.