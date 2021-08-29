سولشاير يكشف سبب تأخر تقديم رونالدو "العجوز" وموعد مشاركته!

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يكشف أسباب تأخر تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن تأخر قدوم كريستيانو رونالدو للتقديم في صفوف الشياطين الحمر يعود للأوراق الخاصة بالصفقة وتصاريح العمل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت" قبل بداية مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وكان رونالدو قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات.

ما الذي قاله رونالدو عن تأخر ظهور رونالدو؟!

وقال سولشاير: "أتمنى أن ننتهي سريعًا من كافة المعاملات الورقية الخاصة بصفقة كريستيانو رونالدو حتى نقدمه للجميع".

وأضاف: "هو لاعب وشخص عظيم، أنا متحمس للغاية للاستمرار في بناء هذا الفريق، وهو سيعطينا إضافة مختلفة تمامًا".

ما الذي قاله سولشاير عن عمر كريستيانو رونالدو؟!

وأردف: "أتمنى أن يأتي رونالدو ويظهر لنا الذي قدمه في مسيرته من قبل، أنا متأكد من أنه يستمع لكل ما يقال عن عمره".

وأكمل: "هو يحب تلك الأحاديث، ويأخذها بشكل شخصي، أتمنى أن يفعل ذلك من جديد ويظهر لنا ما الذي يستطيع القيام به".

جدير بالذكر أن صفقة رونالدو تمت في أقل من 24 ساعة، وهناك العديد من الأوراق والتصريحات التي يجب أن تستخرج قبل أن يرتدي قميص الشياطين الحمر من جديد.

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