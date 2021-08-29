بطولتان وليس واحدة.. نظام جديد للسوبر ليج على طاولة الثلاثي المتمرد

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم يرفعوا الراية البيضاء ويتنازلون عن السوبر ليج

تحاول أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس إثارة حماسة الأندية الأوروبية مجددًا لمشروع بطولة السوبر ليج.

هذه المرة الأندية الثلاثة المتمسكة بالفكرة تعيد طرحها ولكن بشكل جديد لا يغضب أحدًا خاصة الجماهير بالاستعانة بوكالة استشارية.

ما الجديد في السوبر ليج؟

كشفت مجلة دير شبيجيل الألمانية الأسبوعية عن مقترح جديد من الأندية الثلاثة بشأن هيكلة وشكل بطولة السوبر ليج.

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس استعانوا بوكالة استشارية في الإعلام والدعاية لطرح الفكرة بصورة جديدة في محاولة لإقناع الجمهور بأهمية البطولة لكرة القدم وتطوير اللعبة.

ووفقًا للمجلة الألمانية فإن الوكالة ستتقاضى 55 ألف يورو شهريًا نظير عملها للثلاث أندية غير النفقات الآخرى.

ما الفكرة الجديدة للبطولة؟

تستهدف الوكالة إقناع الجميع بالبطولة من صحافيين وسياسيين وجماهير وطرحها لهم بشكل أفضل.

كما ترى الوكالة أن أهم ما سيكون في إعادة طرح فكرة بطولة السوبر ليج هو تعديل الفكرة نفسها، وإيقاف نظام الدعوات التي كانت ستشارك بموجبه بعض الفرق، بالإضافة لكسر الفكرة السائدة عن كونها بطولة مغلقة على كبار أوروبا فقط.

وترى الوكالة أن نظام التأهل والهبوط يبدو ملائمًا جدًا بل لن يجعلها بطولة واحدة بل اثنتان سوبر ليج 1 وسوبر ليج 2 مع إمكانية دخول فرق ببطاقة دعوة.

هبوط 3 فرق من السوبر ليج 1 كل موسم وصعود فريقين من سوبر ليج 2 مع تبقي المقعد الآخير بدعوة لأحد الفرق.

بعض السيناريوهات المطروحة الأخرى عن مشاركة 17 فريقًا كل سنة في السوبر ليج 2 مع مشاركة 18 من أبطال الدوري في أوروبا في السوبر ليج 1 في أمر مشابه تقريبًا لما يحدث في بطولة دوري أبطال أوروبا.

لكن الاختلاف هنا سيكون في حسم التأهل بناء على نتائج آخر 5 مواسم في الدوريات المحلية، وهو ما سيقرب الفرق الكبرى في أوروبا من اللعب كل موسم في السوبر ليج 1 ولكن بناء على النتائج وليس كالمرة السابقة وكأنها بطولة تلعب للكبار الذين سيشاركون على أي حال.

لماذا اندلعت أزمة حول السوبر ليج؟

في أبريل الماضي أعلن 12 ناديًا أوروبيًا تنظيم بطولة تحت رعايتهم للفرق الأوروبية الكبرى.

البطولة لم تحظى بتأييد لا من الاتحادات القارية والمحلية أو الجماهير؛ لتنهار الفكرة سريعًا تحت الضغوطات.

وما زال برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يتمسكون بالفكرة وإمكانية تطبيقها خاصة مع صدور أحكام قضائية من المحكمة في مدريد لصالحهم توقف أي عقوبات مالية أو رياضية ضدهم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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