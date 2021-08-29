ريال مدريد يستنجد بمهندس صفقة كوتينيو لضم مبابي

آمال ريال مدريد في التعاقد مع مبابي معلقة برجل إيراني

ساعات قلقة يعيشها مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في رحلة تعاقدهم مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

يبدو قلق إدارة ريال مدريد وجماهيره مرهونة حاليًا بحنكة وقدرة وكيل الأعمال الإيراني كيا جورابشيان على إتمام الصفقة.

من كيا جورابشيان؟

يعد وكيل الأعمال الإيراني كيا جورابشيان واحدًا من أهم وكلاء اللاعبين حاليًا؛ اسمه ليس جديدًا على الساحة فهو كان مهندس صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة ورياض محرز إلى مانشستر سيتي.

الفرنسي الشاب كيليان مبابي ليس لديه وكيل أعمال بل تنوب عنه عائلته تحديدًا والده فيما يخص الانتقالات وأي مفاوضات.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد انتدب كيا ليسهل ويسرع وتيرة إتمام الصفقة خاصة في ظل توتر العلاقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأيام الماضية.

وتتمثل أهمية دور الوكيل الإيراني في إيجاد صيغة تفاهم بين الناديين، خاصة قبل السادسة مساء غد الإثنين وهو الموعد الذي وضعته إدارة ريال مدريد للتوصل لاتفاق مع باريس بحسب برنامج "إل شيرينجيتو".

ما الوضع الحالي لصفقة انتقال مبابي؟

الوضع ليس مبشرًا كثيرًا بالنسبة لريال مدريد؛ الخميس الماضي مُنحت إدارة ريال مدريد الموافقة للجلوس مع نظيرتها في باريس لتسوية الصفقة لكن الجلسة لم تعقد.

رغم القلق في صفوف إدارة ريال مدريد لكن كيا يعتقد غير ذلك ويبدو متفائلًا جدًا بعقد الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

صحيفة لو باريزيان الفرنسية قالت إن ظهر اليوم الأحد سيكون الموعد المحدد ولحظة الحقيقة بالنسبة للصفقة بموافقة باريس على انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

ويظهر اسم مبابي في قائمة فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم ضد ريمس بالدوري الفرنسي، كما يتدرب اللاعب بصورة طبيعية مع فريقه.

ويتبقى موسم في عقد كيليان مع فريقه باريس سان جيرمان وإن لم يرحل هذا الصيف أو يجدد عقده فسيكون بإمكانه التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير 2022.

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