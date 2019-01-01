سولشاير: بوجبا قد يغيب أمام أرسنال ومانشستر يتطور

قمة كلاسيكية بين مانشستر يونايتد وأرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن تطور حالة المصابين في الفريق، وأكد أن فريقه يتطور مع مرور المباريات، وذلك قبل مواجهة أرسنال بالدوري.

وفاز يونايتد منتصف الأسبوع بصعوبة بالغة على روشدال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في كأس كاراباو.

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ووضح سولشاير أن بول بوجبا لا يزال يعاني من الإصابة: "لعب نعم 90 دقيقة ولكن كاحله كان متورماً ويألمه مع النهاية، سنرى ما الوضع، أما جونز ومارسيال فسيغيبان حتى التوقف الدولي، وربما نرى شو قبلها".

وعن انتقادات الصحافة: "لا أهتم بما يقال كثيراً، أولادي أحياناً يسألونني لماذا يكتبون هذا أو ذاك، ولكن ذلك جزء من المهمة، أهتم فقط بعملي ولا أركز فيما يقال عن الفريق أو الأندية الأخرى".

وأضاف: "قلت من قبل أن هذا لن يكون موسماً سهلاً وسيكون هناك صعود وهبوط، التفاصيل الصغيرة هي ما ستحسم الأمر، ولكن يجب في النهاية نقل الصورة بالشكل الصحيح".

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وواصل النرويجي: "الجمهور يثير دهشتي، الانطباع الذي أحصل عليه إيجابي للغاية، خصوصاً عندما تلتقي الجمهور وجهاً لوجه لأن من السهل أن تتحدث بسلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف: "تحسنا دفاعياً كثيراً وقل استقبال الفريق للأهداف، استثمرنا كثيراً في ماجواير ووان بيساكا، ولكن هجومياً الفريق عانى بعض الشيء من الإصابات لبوجبا، مارسيال وراشفورد، ربما يحصل جرينوود على الفرصة باللقاءات الكبرى لأنه شجاع رغم صغر سنه".

وختم: "برأيي هذا الفريق يتحسن كثيراً، هكذا يمكن وصفه بالوقت الراهن، ويمكن رؤية ذلك في لقاءات روشدال وأستانا، ربما نتسرع في إنهاء الهجمات، ولكن لا نعاني من مشاكل في الالتزام والعمل بجد".

ويلعب مانشستر يونايتد أمام أرسنال مساء الاثنين بالبريميرليج، ثم يقابل ألكمار الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الأوروبي.