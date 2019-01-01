دي خيا: نقف خلف سولشاير وسنقاتل حتى الموت من أجله

حارس مرمى الشياطين الحمر يدعم مدربه بالرغم من تراجع نتائج الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، دعمه للمدير الفني للفريق اولي جونار سولشاير، مشدداً على أن الفريق مستعد للقتال حتى الموت.

ويعاني مانشستر يونايتد من تذبذب النتائج، تحت قيادة سولشاير منذ أن تم تعيينه مدرباً دائماً للفريق.

وقال دي خيا في تصريحات خاصة لشبكة DAZN: "سولشاير جزء من الفريق، إنه يعرف النادي جيداً والأهم من ذلك أن الفريق يقف خلفه وسوف نقاتل حتى الموت من أجله".

وتابع: "نحن في الفريق الأكبر في إنجلترا يسعدني أن أكون في هذا النادي لسنوات قادمة، أنا حقاً سعيد بتواجدي".

وأكمل: "الفريق مر بسنوات صعبة، لذا نحن هنا للمساعدة أتمنى أن نحقق أشياء رائعة في السنوات القادمة".

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ويستعد مانشستر يونايتد، لاستضافة أرسنال يوم الإثنين القادم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.