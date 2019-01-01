سولشاير: مانشستر تعود على المعاناة تاريخياً

مانشستر يفوز بركلات الترجيح على روشدال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بالانتصار الصعب لفريقه على روشدال في كأس كاراباو، وقال إن المعاناة جزء من تاريخ النادي.

يونايتد تعادل مع فريق الدرجة الثالثة 1-1 مساء الأربعاء، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي حسمها يونايتد بنتيجة 5-3.

وقال سولشار للمراسلين بعد المباراة: "سعيد للفوز وتعلمنا عدة أشياء اليوم، جزء من تاريخنا وتقاليد مانشستر الفوز بصعوبة".

وواصل: "الصغار حصلوا على الفرصة وخاضوا تجربة ركلات الجزاء، وهو أمر صعب أمام جمهور، جرينوود يضيع ولكن يتطور، وهذا هو المهم".

واستمر: "مواجهة تشيلسي ستكون مميزة وإعادة للقاء الكأس العام الماضي، نعرف ما علينا فعله للتحسن والمضي قدماً، وأشكر الجمهور على المساندة".

سولشاير يطمئن الجماهير على بوجبا وراشفورد

ويلعب يونايتد هذا الأسبوع أمام أرسنال ضمن لقاءات البريميرليج، ثم يصطدم بألكمار ضمن مباريات الدوري الأوروبي.