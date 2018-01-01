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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يعد باستخراج أفضل ما في راشفورد

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Getty Images
الجميع ينتظر الأفضل من لاعبي الشياطين الحمر في قادم المواجهات

 

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشار، قدرته على إخراج أفضل ما في جعبة المهاجم الإنجليزي الشاب، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، خلفاً للبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاءت أولى أهداف الفريق تحت قيادته من راشفورد الذي سجل هدفًا من ركلة حرة أمام كارديف سيتي.

ويقدم مانشستر يونايتد أداءً رائعًا مغاير لما قدمه مع البرتغالي، فحقق الفريق انتصارين على حساب كارديف سيتي وهيدرسفليد.

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مهاجم يونايتد السابق تحدث عن الدولي الإنجليزي: "ما نستطيع فعله هو الاعتماد عليه بشكل أكبر، لأنني اعتقد أن الفريق لم يعتاد على رؤيته يركض، إذا نظرت له وكم الركض السريع الذي يركضه في الشوط الثاني ليجعل الفريق يزيد النتيجة إلى 3-0، ويجعل المدافعين خلفه".

وتابع: "عليك النظر لقدراته في الركض، سرعته والقوة، سأعمل على تقوية إنهاءه للهجمات، عليه أن يكون هادئاً أكثر، لقد حصل على فرص كبيرة داخل وخارج منطقة الجزاء، وسنعمل على أن نجعله أكثر هدوءًا".

ويؤمن سولشار أن أفكاره تجعل راشفورد الأفضل في هجوم الفريق: "فلسفتي هي الاعتماد على الأطراف، كان لدينا ماتا ولينجارد يدخلان للعمق من أجل إفساح المجال للظهيرين للزيادة".

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وأردف النرويجي: "الأمر يكون مختلفاً عندما يتواجد مارسيال أو راشفورد على الأطراف، بعضهم يفضل موقف لاعب ضد لاعب، لكنني أفضل زيادة الظهيرين، بالنسبة لي أنها الكرة الحديثة، والمهم أن يحظيان بالزيادة الهجومية".

وينهي مانشستر يونايتد العام الجاري، باستضافة بورنموث في ثالث تجارب سولشار التدريبية مع الشياطين الحمر بالجولة الـ20 من البريميرليج.

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