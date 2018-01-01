وكيله يكشف - سبب تفضيل عودة رمضان صبحي للأهلي عن الاستمرار الأوروبي

نادر شوقي يتحدث عن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، على أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والمضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول صفقة انتقال اللاعب للأهلي.

الأهلي يسعى للحصول على خدمات رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تشير الأمور إلى أن المفاوضات قاربت على الانتهاء.

نادر شوقي قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "من يتحدث عبر وسائل الإعلام عن بعض الأمور التي قد تهدد صفقة رمضان صبحي بالفشل، أمر غير احترافي تمامًا". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وكيل رمضان تابع: "هناك الكثير من يريد أن يأخذ السبق ويقول (على مسؤوليتي)، وهؤلاء لا يعلمون أي شيء عن هذا الأمر".

وعلق على بيان الأهلي قائلًا: "هذا الأمر طبيعي جدًا لأنه لا يوجد جديد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، لازلنا في مرحلة المفاوضات، ووصلنا إلى المقابل المادي".

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وعن عودة رمضان صبحي للأهلي وعدم استمراره في الاحتراف رغم تلقيه عروضًا أوروبية حاليًا، أكد نادر شوقي على أن هناك بعض العناصر التي تجعله يلعب للأهلي، أهمها احتياج الفريق الأحمر له.

نادر شوقي اختتم حديثه قائلًا: "لو تمت الأمور على ما يرام، من الممكن أن نرى رمضان صبحي في مباراة الأهلي وبيراميدز 4 يناير المقبل، وأتمنى أن يكون له دورًا في هذه المباراة".

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا يؤكد خلاله على أنه مازال في مرحلة المفاوضات للحصول على خدمات رمضان صبحي، ولم تصل الأمور إلى مرحلة الحسم بشكل رسمي حتى الآن.