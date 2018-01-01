توتنهام يقرر تمديد تعاقد توبي ألدرفايرلد وثغرة تسمح له بالرحيل

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يؤكد أن النادي سيمدد تعاقد لاعبه توبي ألدرفايرلد لمدة موسمًا اضافيًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام أن فريقه سيمدد تعاقد لاعبه البلجيكي توبي ألدرفايرلد لمدة موسمًا اضافيًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للسبيرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

ويملك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي انه يستطيع الرحيل بشكل مجاني في الصيف المقبل حال لم يتم تمديد تعاقده.

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ويتضمن التعاقد الحالي شرطًا يمنح توتنهام حق تمديد التعاقد لمدة موسمًا اضافيًا بنفس شروط التعاقد القديم لكن به ثغرة قد تمنح اللاعب الفرصة للرحيل.

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تمديد تعاقد اللاعب لعامًا اضافيًا من قبل نادي توتنهام سيسمح لتوبي أن يرحل بشرط دفع شرطًا جزائيًا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن توبي ألدرفايرلد يعد من أهداف عددًا من الأندية الكبيرة حول أوروبا أبرزهم مانشستر يونايتد الذي أراد ضمه في الصيف الماضي.