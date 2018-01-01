سولاري يشيد بجاريث بيل ويؤكد حذره من مواجهة العين

المدرب الارجنتيني يبدي حذره من مواجهة العين بعد تغلبه على ريفر بليت بطل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية

أشاد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، بالمستوى الذي ظهر به الويلزي جاريث بيل ضد كاشيما أنتلرز الياباني.

بيل نجح في تسجيل ثلاثية ريال، بالمواجهة التي انتهت لصالحه 3/1، في إطار الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

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وقال سولاري بعد المباراة:"بيل فعل كل شيء في المباراة، أظهر للناس قيمته الحقيقية سواء بالتسجيل أو بذل الجهد الكافي لصناعة الفارق".

وأضاف:"نحن سعداء جداً له ونتمنى تكرار ذلك منه في المباراة القادمة يوم السبت".

وتابع:"الأهداف جميعها كانت هامة جداً ونتمنى الالتزام مرة أخرى في النهائي".

📊 بيل أصبح ثاني هدّاف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بـ 6 أهداف

فقط رونالدو سجّل أكثر منه 7 أهداف 🙌 pic.twitter.com/FTpX8xtBc8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

فوز ريال جعله يتأهل لنهائي البطولة أمام العين الإماراتي، الفريق الذي أخرج ريفر بيلت الأرجنتيني بركلات الترجيح.

وقال سولاري عن العين:"كلنا رأينا ما فعله ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس، العين جعل الأمور صعبة عليهم وعلينا الحذر أمامهم".

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وفي نهاية حديثه أشاد سولاري بماركوس يورنتي مؤكداً حاجته لمزيد من دقائق اللعب لإثبات قدراته.

ويخوض ريال مدريد مباراته القادمة أمام العين الإماراتي يوم السبت القادم، طمحاً في الحفاظ على لقبه أمام أصحاب الأرض.