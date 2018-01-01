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ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو ويوفنتوس ينتظر

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ريال مدريد قد يوافق على بيع إيسكو ولكن تحت شرط واحد. تعرف عليه

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وافق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على التخلي عن إيسكو، لاعب الفريق، في ظل اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه.

بيريز سبق وأعلن أنّه لن يتخلى عن إيسكو سوى بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بمبلغ 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنّ ريال مدريد لا يمانع بيع إيسكو مقابل 100 مليون يورو في يناير المقبل، موضحة أنّ يوفنتوس يود إتمام الصفقة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ أزمة إيسكو مع المدرب سانتياجو سولاري جعلته أول المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات المقبلة.

في إطار متصل، أكدت الصحيفة رغبة يوفنتوس في ضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، إلا أنّ الصفقة قد تحسم في الصيف المقبل.

برشلونة أكثر فريق يرغب في التعاقد مع دي ليخت وبدأ التفاوض مع أياكس لأجل المدافع.

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