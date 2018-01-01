أزمة واحدة تحرم برشلونة من ضم دي يونج ودي ليخت

هل ينضم دي ليخت ودي يونج لبرشلونة؟ مشكلة واحدة فقط تمنع إتمام الصفقتين

يواجه برشلونة أزمة كبيرة في إتمام صفقة التعاقد مع ثنائي أياكس الهولندي فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت خلال الصيف المقبل.

برشلونة يجهز 150 مليون يورو لأجل التعاقد مع الثنائي بنهاية الموسم الجاري..

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة هو الأقرب للتعاقد مع الثنائي وخاصة وأنّ رغبة اللاعبين الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وتابعت أنّ أياكس لن يمانع لو دفع برشلونة 150 مليون يورو لأجل الثنائي وخاصة وأنّ العلاقة جيدة بين الفريقين منذ زمن طويل إلا أنّ هناك أزمة كبيرة قد تحرم البلوجرانا من إتمام الصفقتين.

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وأوضحت أنّ الراتب المعروض للاعبين هو الأزمة الكبرى، إذ عرض أكثر من نادي آخر على الثنائي أكثر مما عرض برشلونة.

ولن يستطيع النادي الكتالوني منح دي يونج ودي ليخت راتبًا كبيرًا حتى لا يتجاوز سقف الرواتب في النادي وهو الأمر الذي قد يضطره لبيع عدد من اللاعبين.

الصعوبة الأكبر تكمن في دي ليخت وذلك لأن وكيل أعماله هو مينو رايولا الذي يطلب راتبًا مرتفعًا لقائد فريق أياكس.

وكان والد دي ليخت ألمح إلى إمكانية انضمام نجله لصفوف يوفنتوس الإيطالي.